肺炎鏈球菌7成5於社區感染 新型公費1劑價逾4000元…施打可防重症

肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，台灣肺炎死亡9成以上為65歲以上長者，台灣進入超高齡社會，衛福部疾管署今年1月15日提供新型肺炎鏈球菌公費疫苗讓65歲以上長者施打。專家提醒尚未施打者可以盡速施打，有效預防重症，且一劑價值逾4000元，期待善用政府送給長輩「健康生日禮」。

台灣推行肺鏈疫苗至今20年，過去需施打13、15價疫苗並再加打1劑23價疫苗才能完整接種。疾管署統計，其中目前65歲以上民眾已完整接種13價+23價疫苗者約157.4萬人，接種完成率33.5%，僅接種過23價疫苗者約55.8萬人、僅接種過13/15價疫苗者約67萬人、未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗者約189.8萬人、55至64歲原住民及19至64歲IPD高風險對象累計接種13價疫苗約2.4萬人次、23價疫苗約1.9萬人次。

台灣家庭醫學醫學會理事詹其峰指出，過去施打2劑長者較不重視，且2劑較不便民，因此施打率較低，現在提供新型1劑疫苗，相信可以提升長者施打率。

詹其峰說明，現今每5人就有1位是65歲以上，而歷年資料顯示肺炎死亡者中高達9成為65歲以上長者，造成長者肺炎重症、死亡率高的主因包括免疫力下降、恢復力較差，及慢性病共病等因素。台灣65歲以上人口有85.9%患有至少一種慢性病，包括糖尿病、心臟病、COPD等，都會大幅增加肺炎重症風險。

詹其峰說，美國研究顯示，因肺炎住院的患者，約有一半在3.8年後會過世；若病情嚴重需住進加護病房，出院後每2人就有1人在1年內過世。尤其長輩感染肺炎恢復力、預後都差，長期下來對身體風險大。

根據台灣肺炎診治指引，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，平均占27.3%，是導致長者肺炎的主要元凶，抽菸也是重要致病因素。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮說，根據疾管署資料，肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力高達75%，有效降低感染後嚴重併發症與死亡風險。

陳志榮表示，根據美、英及日等國都建議施打1劑的肺鏈疫苗，且肺鏈血清共有90多種，目前1劑新型疫苗已經上路，若沒打過長者可以施打1劑即可、曾接種23價疫苗者1年後可以再打1劑新型疫苗、若曾接種13或15價1年後可再打23價或是1劑疫苗，補足保護力。

陳志榮說，預防肺炎不只要做好勤洗手、戴口罩、戒菸等日常防護，更要接種肺炎鏈球菌疫苗，才能有效降低感染後的嚴重併發症、降低死亡風險。

台灣感染症醫學會理事長張峰義呼籲，新型疫苗覆蓋分型變廣，施打免疫保護擴大範圍，是先進國家都重視的，施打後有效降低死亡及重症，若超過65歲可以盡快施打，是保護健康的重要方法。