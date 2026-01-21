快訊

30年選手生涯劃句點 網球女將詹詠然正式宣告退役

LINE免費貼圖6款！狗狗貓咪兔子大集合 這款「買啦買啦」購物狂小心了

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

要出庭太緊張？54歲男在彰檢大廳昏倒 到醫院要插管前忽清醒

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
林姓男子在彰化地檢署辦完出庭報到手續，在大廳昏倒，法警和消防救護員全力搶救。圖／民眾提供
林姓男子在彰化地檢署辦完出庭報到手續，在大廳昏倒，法警和消防救護員全力搶救。圖／民眾提供

彰化地檢署今發生準備出庭的1名男子昏倒，法警立刻施予心肺復甦術，拿出AED自動體外心臟電擊去顫器，消防救護員趕來接手急救，送醫途中又電擊兩次，到達員林基督教醫院將插管時忽然醒來，意識清楚，員基醫療團隊將做詳細檢查。

據了解，林男（54歲）今上午到彰檢準備出庭，辦理報到手續後，前往開庭途中忽然倒下，法警見狀上前檢查竟無呼吸、脈搏，立刻進行心肺復甦術（CPR）並使用AED電擊兩次，消防救護員據報趕到接手急救，送醫途中再電擊兩次。

員基表示，林男一路心臟按壓到院，醫師繼續按壓心臟都沒反應，正準備插管急救時他兩眼睜開，恢復意識，十分清醒回答醫師的問題，因林男有心臟病史，昏倒是否與心肺血管疾病有關，醫療團隊將進一步檢查。

醫師 救護員 團隊

延伸閱讀

影／他車禍後送自家醫院 撐過葉克膜危機42天換心重生

36歲科技公司員工電梯內突昏倒 警消電擊8次、院前葉克膜機制救命

茄苳分隊傳授急救技能 逼真情境引學童驚呼

彰檢假日地板打蠟 吳姓主任檢察官滑倒摔斷手提告...獲賠42萬

相關新聞

6款抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨至年後 食藥署：通報太晚 要求藥商說明

抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨，台灣第一三共股份有限公司負責供應的抗凝血劑「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克...

手機響了勿驚慌！明天無差別攻擊演習 路過北車這範圍有細胞簡訊

台北市1219隨機攻擊案後，為讓民眾熟悉細胞簡訊警示，北市府明與交通部下午2點至3點將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安...

醫材商代刀涉密醫？ 醫師：可視為只是一隻機器手臂

台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室並實際操作手術，引起醫政單位調查該院醫師是否涉及密醫行為。但在事件...

斑馬線上的三條線是什麼？交通部解惑 可提高通行安全

斑馬線上的三條線是什麼？愈來愈多人發現，在市區交通繁忙路口的行穿線（即斑馬線），畫有三條線。交通部臉書粉專解惑，這是視覺...

新生兒數再創新低 他指少子化「嚴峻的國安危機」 網：房價是一切根源

台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。政治評論員黃暐瀚在臉書表示，台灣已經面臨了嚴...

立委提案護師招募不足「可放寬護病比要求」 護理界批：掩蓋人力危機

護病比入法為賴清德總統競選政見，近期民眾黨、國民黨均提「醫療法」修正案，逕付黨團協商，衛福部長石崇良日前則表態，盼保留彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。