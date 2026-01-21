要出庭太緊張？54歲男在彰檢大廳昏倒 到醫院要插管前忽清醒
彰化地檢署今發生準備出庭的1名男子昏倒，法警立刻施予心肺復甦術，拿出AED自動體外心臟電擊去顫器，消防救護員趕來接手急救，送醫途中又電擊兩次，到達員林基督教醫院將插管時忽然醒來，意識清楚，員基醫療團隊將做詳細檢查。
據了解，林男（54歲）今上午到彰檢準備出庭，辦理報到手續後，前往開庭途中忽然倒下，法警見狀上前檢查竟無呼吸、脈搏，立刻進行心肺復甦術（CPR）並使用AED電擊兩次，消防救護員據報趕到接手急救，送醫途中再電擊兩次。
員基表示，林男一路心臟按壓到院，醫師繼續按壓心臟都沒反應，正準備插管急救時他兩眼睜開，恢復意識，十分清醒回答醫師的問題，因林男有心臟病史，昏倒是否與心肺血管疾病有關，醫療團隊將進一步檢查。
