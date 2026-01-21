西島秀俊、桂綸鎂《最親愛的陌生人》影帝后火花四射 街頭爭執戲震撼觀眾
由《在車上》日本影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演的國際合製電影《最親愛的陌生人》，上週末桂綸鎂現身影人見面會分享拍攝甘苦，以及首度與西島秀俊合作的心得。其中一場情緒爆發的重頭戲，桂綸鎂狠狠對飾演丈夫的西島秀俊撂一句：「不管你去哪，都是地獄！」影帝后同台飆戲所激盪出的火花，令觀眾深感震撼，她也親解該場戲的幕後拍攝秘辛。
集結台、日、美三地製作團隊打造、聯合數位文創共同出品的《最親愛的陌生人》全片於紐約實景拍攝，劇本由導演真利子哲也以日文撰寫，再經團隊翻譯改為九成以上英語對白，呈現夫妻以非母語溝通時的微妙張力。為了捕捉角色情感的細微變化，導演格外重視拍攝前的「讀本」階段，不僅在開拍前多次透過越洋連線，與西島秀俊、桂綸鎂深入討論角色與情緒層次，每場戲在完成走位後，也會特別安排演員再次讀本，反覆確認內心狀態。
在語言設定上，劇組亦透過口音細節強化角色背景。西島秀俊飾演的「賢治」到紐約生活的時間較短，在發音指導村松尚恩的協助下，保留略帶日語口音的英語；桂綸鎂飾演的「珍」則隨著父母移民至美國，說著一口流利英語。即便西島秀俊偶爾出現卡詞狀況，導演也選擇不喊卡，認為這正是角色身處非母語環境中，最自然也最真實的反應。
電影故事描述一對定居紐約的夫妻，長年在文化差異、生活壓力與未解的情感裂痕中勉力維持表面平衡，卻在年幼兒子突然失蹤後全面潰堤。片中西島秀俊與桂綸鎂有多場劍拔弩張的對手戲，其中一場街頭爭執戲更是情緒張力爆棚，桂綸鎂先是苦苦哀求丈夫不要離開，下一秒卻扯住他的衣領撂下狠話，情感瞬間翻轉。
桂綸鎂透露，這場戲原本已拍攝完成，但導演臨時修改劇本要求重拍，「拍攝當天清晨五、六點突然收到修改後的劇本，傍晚就要拍那場情緒極重的戲，我連新增的英文台詞都還沒完全消化，時間非常壓縮，也相當緊張。」然而在高壓環境下，兩人依舊展現爐火純青的演技，揪心的伴侶情感拉鋸，也讓不少觀眾看得心有戚戚焉。桂綸鎂表示，期待這部電影帶給觀眾希望之光，「就算再破碎的關係，就算人生有很多很難的時刻，堅信光就在前面，你會看見它的。」《最親愛的陌生人》現正於全台熱映中，凡於上映期間購買電影票乙張，即可兌換「原文 A3 簽名海報」乙張。更多電影相關資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台Facebook或Instagram。
