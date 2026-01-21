快訊

75萬分之1奇蹟！男子公路直擊「雪白仙氣靈獸」 真實身分網驚：幸運女神下凡

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

西島秀俊、桂綸鎂《最親愛的陌生人》影帝后火花四射 街頭爭執戲震撼觀眾

聯合新聞網／ 聯合數位文創
桂綸鎂期待《最親愛的陌生人》這部電影帶給觀眾希望之光。圖／甲上娛樂提供
桂綸鎂期待《最親愛的陌生人》這部電影帶給觀眾希望之光。圖／甲上娛樂提供

由《在車上》日本影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演的國際合製電影《最親愛的陌生人》，上週末桂綸鎂現身影人見面會分享拍攝甘苦，以及首度與西島秀俊合作的心得。其中一場情緒爆發的重頭戲，桂綸鎂狠狠對飾演丈夫的西島秀俊撂一句：「不管你去哪，都是地獄！」影帝后同台飆戲所激盪出的火花，令觀眾深感震撼，她也親解該場戲的幕後拍攝秘辛。

集結台、日、美三地製作團隊打造、聯合數位文創共同出品的《最親愛的陌生人》全片於紐約實景拍攝，劇本由導演真利子哲也以日文撰寫，再經團隊翻譯改為九成以上英語對白，呈現夫妻以非母語溝通時的微妙張力。為了捕捉角色情感的細微變化，導演格外重視拍攝前的「讀本」階段，不僅在開拍前多次透過越洋連線，與西島秀俊、桂綸鎂深入討論角色與情緒層次，每場戲在完成走位後，也會特別安排演員再次讀本，反覆確認內心狀態。

在語言設定上，劇組亦透過口音細節強化角色背景。西島秀俊飾演的「賢治」到紐約生活的時間較短，在發音指導村松尚恩的協助下，保留略帶日語口音的英語；桂綸鎂飾演的「珍」則隨著父母移民至美國，說著一口流利英語。即便西島秀俊偶爾出現卡詞狀況，導演也選擇不喊卡，認為這正是角色身處非母語環境中，最自然也最真實的反應。

電影故事描述一對定居紐約的夫妻，長年在文化差異、生活壓力與未解的情感裂痕中勉力維持表面平衡，卻在年幼兒子突然失蹤後全面潰堤。片中西島秀俊與桂綸鎂有多場劍拔弩張的對手戲，其中一場街頭爭執戲更是情緒張力爆棚，桂綸鎂先是苦苦哀求丈夫不要離開，下一秒卻扯住他的衣領撂下狠話，情感瞬間翻轉。

《最親愛的陌生人》描述西島秀俊(右)與桂綸鎂(左)飾演一對定居紐約的夫妻，長年在文化差異、生活壓力與未解的情感裂痕中逐步崩解。圖／甲上娛樂提供
《最親愛的陌生人》描述西島秀俊(右)與桂綸鎂(左)飾演一對定居紐約的夫妻，長年在文化差異、生活壓力與未解的情感裂痕中逐步崩解。圖／甲上娛樂提供

桂綸鎂透露，這場戲原本已拍攝完成，但導演臨時修改劇本要求重拍，「拍攝當天清晨五、六點突然收到修改後的劇本，傍晚就要拍那場情緒極重的戲，我連新增的英文台詞都還沒完全消化，時間非常壓縮，也相當緊張。」然而在高壓環境下，兩人依舊展現爐火純青的演技，揪心的伴侶情感拉鋸，也讓不少觀眾看得心有戚戚焉。桂綸鎂表示，期待這部電影帶給觀眾希望之光，「就算再破碎的關係，就算人生有很多很難的時刻，堅信光就在前面，你會看見它的。」《最親愛的陌生人》現正於全台熱映中，凡於上映期間購買電影票乙張，即可兌換「原文 A3 簽名海報」乙張。更多電影相關資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台FacebookInstagram

電影 情感 情緒

延伸閱讀

《歐陸瘋情畫》依法行政卻逼死人 現實生活裡最辛辣的諷刺劇

桂綸鎂罕動怒撂狠話！「不管你去哪，都是地獄！」曝重拍祕辛

《最親愛的陌生人》桂綸鎂1/17現身 導讀與西島秀俊的有毒婚姻

西島秀俊紐約街頭狂奔！焦急尋找失蹤愛子　導演親曝神奇巧合

相關新聞

薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

氣溫下降，薑母鴨、麻辣鍋成為冬季進補首選，但高油、高鈉、高熱量也暗藏健康風險。南投醫院營養師提醒，只要掌握「控油、減鈉、...

6款抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨至年後 食藥署：通報太晚 要求藥商說明

抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨，台灣第一三共股份有限公司負責供應的抗凝血劑「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克...

手機響了勿驚慌！明天無差別攻擊演習 路過北車這範圍有細胞簡訊

台北市1219隨機攻擊案後，為讓民眾熟悉細胞簡訊警示，北市府明與交通部下午2點至3點將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安...

醫材商代刀涉密醫？ 醫師：可視為只是一隻機器手臂

台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室並實際操作手術，引起醫政單位調查該院醫師是否涉及密醫行為。但在事件...

斑馬線上的三條線是什麼？交通部解惑 可提高通行安全

斑馬線上的三條線是什麼？愈來愈多人發現，在市區交通繁忙路口的行穿線（即斑馬線），畫有三條線。交通部臉書粉專解惑，這是視覺...

新生兒數再創新低 他指少子化「嚴峻的國安危機」 網：房價是一切根源

台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。政治評論員黃暐瀚在臉書表示，台灣已經面臨了嚴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。