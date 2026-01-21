台南男子心臟衰竭開胸難 微創完成複雜瓣膜置換

快訊

中央社／ 台南21日電
奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞（圖）21日在院內衛教宣導會表示，治療主動脈瓣逆流可採新型微創手術，但應與醫師充分討論並決定適當治療方式。中央社
台南一名67歲男子因主動脈閉鎖不全及心臟衰竭就醫，但先天血管異位加上曾接受急性主動脈剝離治療手術，醫師評估胸腔結構較複雜，採用新型微創主動脈瓣膜置換術成功治療。

奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞今天在院內衛教宣導會表示，病患有先天性右側主動脈弓異位，110年因急性乙型主動脈剝離，於國外接受緊急手術，複雜的血管手術使病患胸腔與主動脈解剖結構比一般人更特殊，也提高日後治療困難度。

吳南鈞表示，病人在年齡漸長，因重度主動脈瓣閉鎖不全導致心臟負荷加重，出現呼吸喘、體力不佳等症狀，心臟超音波檢查發現已合併心臟衰竭，必須進行瓣膜置換手術，但先前手術人工血管橫跨胸腔前方，若採傳統正中開胸手術，恐造成大出血與結構損傷。

他說，團隊評估決定採用經心尖（Transapical）的經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI），由左胸小切口以微創方式直達心尖，避開原本彎曲的主動脈與既有支架危險路線，成功植入新型瓣膜裝置，手術過程僅1個多小時，無需開胸、無需停止心臟跳動，術後8天出院，沒有發生併發症。

吳南鈞表示，當瓣膜因老化或疾病退化發生瓣膜狹窄或瓣膜閉鎖不全，長期加重心臟負荷恐引發心臟衰竭，症狀包括運動時呼吸困難、容易疲勞、胸悶、心悸、頭暈、水腫等，血壓常出現收縮壓高而舒張壓低的特殊現象，惡化後須即時評估是否需藥物或手術治療，及早介入治療最為關鍵。

吳南鈞說明，治療主動脈瓣逆流，傳統開胸手術仍是最標準、最穩定方式，且可同時處理多項心臟問題，不過開胸手術傷口較大、恢復時間也較長，微創手術通常從股動脈或心尖，以導管方式將新瓣膜送入心臟，這類手術有傷口小、恢復快優點，病人應與醫師討論決定適當治療計畫。

