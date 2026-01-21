甘露水、虎姑婆宇宙獲大航海計畫挹注 李遠喊話：締造疫後國片榮景

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
曾是電影人的文化部長李遠表示，「台灣從事電影工作的人，一向很樂觀也很爭氣」。本報資料照片
延續國片熱潮，文化部今天宣布，首波「大航海計畫」長片輔導金國際旗艦組將補助3部國片，並將持續各項國片「一條龍」支持計畫，延續疫後榮景，支持台灣電影趁勢持續前行。

本次「大航海計畫」獲選的3部作品企劃展現製作團隊結合國際資源、突破故事題材及製作規格、挑戰自我的企圖心。分別是由票房破億團隊監製金百倫、程偉豪，與導演殷振豪再度攜手，匯集台、韓重量級明星卡司陣容，以台灣龍蝦場大叔勇闖北韓，展開新奇瘋狂之旅的冒險動作喜劇《瘋子蝦夫》；由《茶金》、《疫起》導演林君陽執導，小坂史子、張永昌、姚文智跨國監製，描述台灣雕塑家黃土水與妻子廖秋桂在時代洪流，跨越階級、苦難的一段動人心弦的故事《甘露水》。

第三部則是由電影《孤味》監製劉宛玲領軍，邀請好萊塢資深編劇擔任劇本顧問，與「孤味」、「雙囍」導演許承傑聯手打造台灣版英雄宇宙，首度以台灣民間傳說為核心，集結「虎姑婆」、「好鼻師」、「白賊七」等經典人物對抗超自然陰謀的《變形者集結：虎姑婆》。

國片市場大賣，不僅去年有《角頭－鬥陣欸》、《96分鐘》、《泥娃娃》等國片賣出破億成績，昨日趕在去年年底上映的《陽光女子合唱團》也正式宣布邁入票房億元大關，成為今年首部破億國片。去年整體國片票房也賣出9.46億元，比前年大增2.71億元。

曾是電影人的文化部長李遠表示，「台灣從事電影工作的人，一向很樂觀也很爭氣」。台灣電影產業曾經歷經10年每年產製不超過10片的黑暗時代，每隔幾年大家就要喊一次「國片起飛」，近年儘管經歷疫情，全台電影院總票房腰斬，但台灣電影人從未放棄，在疫情期間持續找各種方式創作及拍攝，開創各種可能的題材。

李遠說，面對永不放棄的電影人，文化部能做的就是持續各項支持政策，「一條龍」的從劇本開發補助、長短片輔導金、國片行銷、映演獎勵等，協助產業自挖掘創意與人才、提升產製質量到拓展市場。

去年文化部以上下半年2波「國片起飛」與「國片億起來」造勢，以及文化幣不斷加碼，持續帶動國片關注度，達成國片占整體市場達11.75%規模，文化幣也貢獻近億元票房成績。放眼新的一年，《大濛》也即將踏入億元門檻、《冠軍之路》可望刷新紀錄片票房紀錄，一直到過年的《功夫》、《雙囍》等兩部強檔賀歲片，台灣電影人的堅持、民間的挹注及政府的一條龍支持，「一定會締造疫情後少見的榮景」。

文化部表示，在這一波疫後國片榮景的關鍵時刻，宣布首波「大航海計畫」獲選名單，期待提供始終堅持不放棄的台灣電影人一次進入國際市場的契機。

更多補助資訊及獲選名單可查詢文化部獎補助資訊網

電影院 文化部 疫情

