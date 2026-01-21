排雲山莊2月換約整修 供餐6日恢復、床位將增至136床
玉山園區排雲山莊與塔塔加遊客中心餐飲部2月起進行供餐換約與整備，排雲山莊2月1日至5日暫停服務，6日起恢復供餐與睡袋租賃；山莊同步展開整修工程，施工期間住宿人數降載，完工後床位將增至136床，可望提升中籤率。
玉管處表示，因應供餐廠商換約，排雲山莊2月1日至5日為換約與整備期，暫不提供住宿與餐飲服務，自2月6日起恢復餐點供應與睡袋租賃，目前已開放預訂。塔塔加遊客中心餐飲部則於2月1日至10日暫停營業，預計2月11日起重新營運。
玉管處指出，排雲山莊目前正進行1樓整修工程，施工範圍包括廚房、交誼廳用餐空間及廁所，工程預計持續至4月30日。為配合施工與安全考量，山莊住宿由原本可容納116人，暫時降載至92人。
整修完成後，排雲山莊將新增20個床位，總床數將由既有116床提升至136床，可望增加山友入住機會並提升中籤率。排雲山莊空間也將採取「乾溼分離」設計，進入室內需更換拖鞋，保持地面乾燥，廚房作業亦比照辦理。
玉管處提醒，因設備條件限制，整修期間餐點內容將較為簡便，餐點內容、價格、付款方式及訂單異動等相關事宜，需直接向供餐廠商洽詢。管理處也呼籲山友隨時留意官方粉絲專頁公告，掌握最新服務資訊，並注意登山安全。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言