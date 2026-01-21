排雲山莊2月換約整修 供餐6日恢復、床位將增至136床

玉山園區排雲山莊與塔塔加遊客中心餐飲部2月起進行供餐換約與整備，排雲山莊2月1日至5日暫停服務，6日起恢復供餐與睡袋租賃；山莊同步展開整修工程，施工期間住宿人數降載，完工後床位將增至136床，可望提升中籤率。

玉管處表示，因應供餐廠商換約，排雲山莊2月1日至5日為換約與整備期，暫不提供住宿與餐飲服務，自2月6日起恢復餐點供應與睡袋租賃，目前已開放預訂。塔塔加遊客中心餐飲部則於2月1日至10日暫停營業，預計2月11日起重新營運。

玉管處指出，排雲山莊目前正進行1樓整修工程，施工範圍包括廚房、交誼廳用餐空間及廁所，工程預計持續至4月30日。為配合施工與安全考量，山莊住宿由原本可容納116人，暫時降載至92人。

整修完成後，排雲山莊將新增20個床位，總床數將由既有116床提升至136床，可望增加山友入住機會並提升中籤率。排雲山莊空間也將採取「乾溼分離」設計，進入室內需更換拖鞋，保持地面乾燥，廚房作業亦比照辦理。

玉管處提醒，因設備條件限制，整修期間餐點內容將較為簡便，餐點內容、價格、付款方式及訂單異動等相關事宜，需直接向供餐廠商洽詢。管理處也呼籲山友隨時留意官方粉絲專頁公告，掌握最新服務資訊，並注意登山安全。