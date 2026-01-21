準確率逾95％！門諾醫院推免費薄層子宮頸抹片 守住女性健康

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
薄層子宮頸抹片檢查準確率逾95％，門諾醫院推25歲以上女性免費篩檢。圖／門諾醫院提供
子宮頸癌初期多無明顯症狀，卻可能在不知不覺中危及生命。為提升篩檢準確性並減輕民眾負擔，門諾醫院導入準確率達95%以上的「薄層子宮頸抹片檢查」，並提供25歲以上女性免費檢查，落實預防。

家住花蓮市的40歲陳小姐，因工作與家庭忙碌，多年未做抹片檢查，去年在朋友提醒下到門諾醫院接受免費薄層抹片檢查，發現細胞已有輕度異常，經及早追蹤與治療，成功阻斷病變進展，坦言若不是主動篩檢，可能錯過最佳治療時機。

門諾醫院癌症中心篩檢組長李靜婷表示，根據統計，2020至2022年間，台灣每年仍有約1000至2000名女性罹患子宮頸癌；在國健署推動篩檢政策下，發生率與死亡率已明顯下降，2022年死亡人數降至608人，顯示「早期檢查、早期治療」能挽救生命。

為鼓勵女性定期篩檢，門諾醫院善用「安寧療護暨癌症防治基金」，提供25歲以上女性免費薄層子宮頸抹片檢查。李靜婷指出，傳統抹片需將細胞塗抹於玻璃片上，容易因塗抹不均、分泌物或血液汙染影響判讀，導致檢體不良甚至需重複採檢。薄層抹片則是將採檢刷放入保存液中，由儀器過濾雜質、完整保留細胞結構，影像更清晰、判讀更精準。

李靜婷建議，有性經驗的女性應定期接受子宮頸抹片檢查；停經或子宮全切除者，仍建議每1至3年追蹤一次。配合國健署政策，25至29歲女性每3年可免費檢查一次，30歲以上女性每年可檢查一次，另新增35、45、65歲可同時檢測HPV與抹片檢查，一次採檢即可完成兩項檢驗。

她強調，子宮頸癌主要成因為HPV感染，只要有性經驗即存在風險，定期篩檢是最關鍵的防線，醫院也將持續推動宣導，呼籲女性善用資源，及早守護自身健康。

薄層子宮頸抹片檢查準確率逾95％，門諾醫院推25歲以上女性免費篩檢。圖／門諾醫院提供
