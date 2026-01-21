出國先留步！4機場免費製作「金色福馬紅包」 北中南5處開印

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
旅客可親手拓印金色「福馬」圖案，製作出專屬的「馬上有福」新年紅包袋。圖擷自「台北松山機場 Taipei Songshan Airport」臉書粉專
農曆新年將至，包括桃園國際機場第一、第二航廈、松山機場國際線、高雄小港機場台中國際機場，與昇恆昌合作推出「馬上吉運來」年節活動，結合手作體驗免費滾印紅包與掃碼互動送小禮物，讓出國旅客在候機之餘，也能感受滿滿年味與祝福。

活動主打兩大亮點，包括旅客可親手拓印金色「福馬」圖案，製作出專屬的「馬上有福」新年紅包袋，及掃描現場QR Code可參加轉盤遊戲，在指定免稅店消費即可兌換小禮物。獎品內容包含鳳梨酥、開運磁鐵、祈福小春聯等，數量有限、送完為止。

不少旅客與網友在Threads分享體驗心得，「免費紅包袋很好看」、「幾乎人人有獎，還能現場領取小禮物」，也有人特地前往機場只為DIY紅包，增添過年前的儀式感。網紅「小刈包 hung_shiun」分享心得，表示第一次製作真的超難成功，必須從紅包底部慢慢滾上去，就能完成福氣滿滿的紅包。

主辦單位指出，活動同步於多個機場登場，包括桃園國際機場第一、第二航廈、松山機場國際線、高雄小港機場及台中國際機場，讓北中南的出國旅客都能參與。

5處活動地點：

1.松山機場國際線8號登機門、2樓客服櫃台前（管制區內）

2.桃園機場第一航廈B6書店廊道

3.桃園機場第二航廈中央區廣場

4.台中國際機場3F出境區公共空間

5.高雄機場G23候機室前

主辦單位表示，除台中國際機場至2月24日，其餘地點的活動時間皆為即日起至2月25日止，希望透過輕鬆有趣的互動方式，為旅客送上「馬上有錢、馬上開運、馬上有福」的新年祝福，讓出國旅程從機場就開始充滿好運氣。

旅客可親手拓印金色「福馬」圖案，製作出專屬的「馬上有福」新年紅包袋。圖擷自「台北松山機場 Taipei Songshan Airport」臉書粉專
旅客可親手拓印金色「福馬」圖案，製作出「馬上有福」新年紅包袋，及掃描現場QR Code可參加轉盤遊戲，在指定免稅店消費即可兌換小禮物。圖擷自「台北松山機場 Taipei Songshan Airport」臉書粉專
