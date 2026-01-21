出國先留步！4機場免費製作「金色福馬紅包」 北中南5處開印
農曆新年將至，包括桃園國際機場第一、第二航廈、松山機場國際線、高雄小港機場及台中國際機場，與昇恆昌合作推出「馬上吉運來」年節活動，結合手作體驗免費滾印紅包與掃碼互動送小禮物，讓出國旅客在候機之餘，也能感受滿滿年味與祝福。
活動主打兩大亮點，包括旅客可親手拓印金色「福馬」圖案，製作出專屬的「馬上有福」新年紅包袋，及掃描現場QR Code可參加轉盤遊戲，在指定免稅店消費即可兌換小禮物。獎品內容包含鳳梨酥、開運磁鐵、祈福小春聯等，數量有限、送完為止。
不少旅客與網友在Threads分享體驗心得，「免費紅包袋很好看」、「幾乎人人有獎，還能現場領取小禮物」，也有人特地前往機場只為DIY紅包，增添過年前的儀式感。網紅「小刈包 hung_shiun」分享心得，表示第一次製作真的超難成功，必須從紅包底部慢慢滾上去，就能完成福氣滿滿的紅包。
主辦單位指出，活動同步於多個機場登場，包括桃園國際機場第一、第二航廈、松山機場國際線、高雄小港機場及台中國際機場，讓北中南的出國旅客都能參與。
5處活動地點：
1.松山機場國際線8號登機門、2樓客服櫃台前（管制區內）
2.桃園機場第一航廈B6書店廊道
3.桃園機場第二航廈中央區廣場
4.台中國際機場3F出境區公共空間
5.高雄機場G23候機室前
主辦單位表示，除台中國際機場至2月24日，其餘地點的活動時間皆為即日起至2月25日止，希望透過輕鬆有趣的互動方式，為旅客送上「馬上有錢、馬上開運、馬上有福」的新年祝福，讓出國旅程從機場就開始充滿好運氣。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言