快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

手機響了勿驚慌！明天無差別攻擊演習 路過北車這範圍有細胞簡訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北車站、中山商圈發生1219無差別攻擊釀死傷，北市府明與交通部14至15時將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細胞簡訊接收。本報資料照片
台北車站、中山商圈發生1219無差別攻擊釀死傷，北市府明與交通部14至15時將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細胞簡訊接收。本報資料照片

台北市1219隨機攻擊案後，為讓民眾熟悉細胞簡訊警示，北市府明與交通部下午2點至3點將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細胞簡訊接收、達到重大災害事件發生時即時避難效果。發送細胞簡訊範圍為「台北車站半徑1公里。」

北市府表示，目前中央核定的細胞簡訊內容如下，「[演練][疏散避難]1月22日14:05於台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999。」

明天實兵演練期間，經過北車半徑一公里的民眾，都會收到細胞簡訊演練。北市府表示，明天的演練與日前在捷運市政府站的實兵演練一樣，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，也請民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌。

北市府 細胞簡訊 實兵演練 北車隨機攻擊

延伸閱讀

影／回溯1219北車隨機殺人現場 北檢公布張文作案情況動畫模擬場景

搶YouBike置物籃皮包被路人奪回 男失手睡北車遭拘提

HSEEP課程開訓 馬士元：能力建構強化防災韌性

北車旁踹人又亂報群毆案 男落網稱「遭手機控制」被強制就醫

相關新聞

手機響了勿驚慌！明天無差別攻擊演習 路過北車這範圍有細胞簡訊

台北市1219隨機攻擊案後，為讓民眾熟悉細胞簡訊警示，北市府明與交通部下午2點至3點將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安...

獨／醫材商代刀涉密醫？中榮醫師有異見：做的比醫師好就是助力

台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室並實際操作手術，引起醫政單位調查該院醫師是否涉及密醫行為。但在事件...

斑馬線上的三條線是什麼？交通部解惑 可提高通行安全

斑馬線上的三條線是什麼？愈來愈多人發現，在市區交通繁忙路口的行穿線（即斑馬線），畫有三條線。交通部臉書粉專解惑，這是視覺...

新生兒數再創新低 他指少子化「嚴峻的國安危機」 網：房價是一切根源

台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。政治評論員黃暐瀚在臉書表示，台灣已經面臨了嚴...

立委提案護師招募不足「可放寬護病比要求」 護理界批：掩蓋人力危機

護病比入法為賴清德總統競選政見，近期民眾黨、國民黨均提「醫療法」修正案，逕付黨團協商，衛福部長石崇良日前則表態，盼保留彈...

今天至周五清晨最寒冷！入夜下探8度低溫 北部、宜蘭高山可望追雪

今天強烈大陸冷氣團開始影響台灣，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，今天至周五清晨是最為寒冷的時候，要做好保暖工作。東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。