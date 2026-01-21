手機響了勿驚慌！明天無差別攻擊演習 路過北車這範圍有細胞簡訊

台北市1219隨機攻擊案後，為讓民眾熟悉細胞簡訊警示，北市府明與交通部下午2點至3點將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細胞簡訊接收、達到重大災害事件發生時即時避難效果。發送細胞簡訊範圍為「台北車站半徑1公里。」

北市府表示，目前中央核定的細胞簡訊內容如下，「[演練][疏散避難]1月22日14:05於台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999。」

明天實兵演練期間，經過北車半徑一公里的民眾，都會收到細胞簡訊演練。北市府表示，明天的演練與日前在捷運市政府站的實兵演練一樣，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，也請民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌。