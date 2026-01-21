大林慈濟醫院改造化療室 融入四季美景療癒病友
大林慈濟醫院1月啟用新改造的化療室，將原本單調、樸素的化療室，融入四季自然美景並模擬自然光線，讓癌友在接受治療的同時，能放鬆心情，在舒適、溫馨環境中安心治療。
大林慈濟醫院副院長賴俊良今天告訴中央社記者，許多病人一想到要到醫院接受化療，往往心情沉重，院方希望透過更溫馨、放鬆的空間設計，讓病人走進化療室時，感受到如同在家休息般的安心感，進而提升治療的接受度與配合度。
賴俊良指出，化療室改造重點包括營造自然的空間氛圍，將單調、樸素、偏冰冷、無對外窗的空間，融入四季自然美景，以人造窗景營造明亮療癒感，地面改成溫潤木地板，一踏入即感受溫暖、放鬆。
此外，增加隱私與舒適度，原本設計以開放式空間為主，隱私有限，改造後新增5間「單人化療房」，比照單人病房設計，附獨立廁所，並提供舒適柔軟的家屬座椅。
賴俊良強調，新增單人化療房，是提供治療時間較長或身體較為虛弱的病人使用，讓病人能在不受干擾的情況下，安心完成治療。
賴俊良說，這次擴建不僅著重於空間的舒適與美感，也透過精實規畫優化床位配置，讓整體環境在維持治療效率的同時，降低病人的心理壓力。改造工程約歷時半年，期盼以嶄新的治療空間，為病人帶來更好的治療體驗與成效。
