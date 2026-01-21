快訊

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

大林慈濟醫院改造化療室 融入四季美景療癒病友

中央社／ 嘉義縣21日電
大林慈濟醫院近日完成化療室改造，融入四季自然美景，讓癌友接受治療時，也能放鬆心情。（大林慈濟醫院提供）中央社
大林慈濟醫院近日完成化療室改造，融入四季自然美景，讓癌友接受治療時，也能放鬆心情。（大林慈濟醫院提供）中央社

大林慈濟醫院1月啟用新改造的化療室，將原本單調、樸素的化療室，融入四季自然美景並模擬自然光線，讓癌友在接受治療的同時，能放鬆心情，在舒適、溫馨環境中安心治療。

大林慈濟醫院副院長賴俊良今天告訴中央社記者，許多病人一想到要到醫院接受化療，往往心情沉重，院方希望透過更溫馨、放鬆的空間設計，讓病人走進化療室時，感受到如同在家休息般的安心感，進而提升治療的接受度與配合度。

賴俊良指出，化療室改造重點包括營造自然的空間氛圍，將單調、樸素、偏冰冷、無對外窗的空間，融入四季自然美景，以人造窗景營造明亮療癒感，地面改成溫潤木地板，一踏入即感受溫暖、放鬆。

此外，增加隱私與舒適度，原本設計以開放式空間為主，隱私有限，改造後新增5間「單人化療房」，比照單人病房設計，附獨立廁所，並提供舒適柔軟的家屬座椅。

賴俊良強調，新增單人化療房，是提供治療時間較長或身體較為虛弱的病人使用，讓病人能在不受干擾的情況下，安心完成治療。

賴俊良說，這次擴建不僅著重於空間的舒適與美感，也透過精實規畫優化床位配置，讓整體環境在維持治療效率的同時，降低病人的心理壓力。改造工程約歷時半年，期盼以嶄新的治療空間，為病人帶來更好的治療體驗與成效。

病人 設計 隱私

延伸閱讀

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

中職／味全龍連續6年赴大林慈濟健檢 百名職員春訓前調理身心狀態

中職／李凱威完成年度體檢 新球季再拚金手套、最佳九人

肺癌治療全面接軌國際！ 高雄長庚醫療團隊超給力　助力南台灣邁向「健康台灣」

相關新聞

6款抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨至年後 食藥署：通報太晚 要求藥商說明

抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨，台灣第一三共股份有限公司負責供應的抗凝血劑「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克...

手機響了勿驚慌！明天無差別攻擊演習 路過北車這範圍有細胞簡訊

台北市1219隨機攻擊案後，為讓民眾熟悉細胞簡訊警示，北市府明與交通部下午2點至3點將舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安...

醫材商代刀涉密醫？ 醫師：可視為只是一隻機器手臂

台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室並實際操作手術，引起醫政單位調查該院醫師是否涉及密醫行為。但在事件...

斑馬線上的三條線是什麼？交通部解惑 可提高通行安全

斑馬線上的三條線是什麼？愈來愈多人發現，在市區交通繁忙路口的行穿線（即斑馬線），畫有三條線。交通部臉書粉專解惑，這是視覺...

新生兒數再創新低 他指少子化「嚴峻的國安危機」 網：房價是一切根源

台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。政治評論員黃暐瀚在臉書表示，台灣已經面臨了嚴...

立委提案護師招募不足「可放寬護病比要求」 護理界批：掩蓋人力危機

護病比入法為賴清德總統競選政見，近期民眾黨、國民黨均提「醫療法」修正案，逕付黨團協商，衛福部長石崇良日前則表態，盼保留彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。