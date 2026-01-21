立委提案護師招募不足「可放寬護病比要求」 護理界批：掩蓋人力危機

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委蘇清泉等人所提「醫療法」版本，增列護理人員招募困難，需縮減病床提供服務，可另訂護病比配置標準，採最低人力標準「人床比」。護理師示意圖。本報資料照片
護病比入法為賴清德總統競選政見，近期民眾黨、國民黨均提「醫療法」修正案，逕付黨團協商，衛福部長石崇良日前則表態，盼保留彈性空間，是否提行政院版需從長計議。不過，立委蘇清泉等人所提「醫療法」版本，增列護理人員招募困難，需縮減病床提供服務，可另訂護病比配置標準，採最低人力標準「人床比」，護理界批評，此設計形同方便醫療院所降低護理人力配置的後門。

「人床比」規範醫院每開設一定床數，需配置相應護理人力，「護病比」則是實際收治病人數量，與護理人力比率，前者被詬病是「最低人力標準」，無法反應護理人員實際工作量。護師工會批評，立委提案「醫療法」修法版本，雖納入護病比，但以「人力招募困難」為由，允許「合法降標」，以人床比取代護病比，「無異於將制度失能後果，全數轉嫁給堅守崗位護理人員。」

護理師公會全聯會發布聲明，護理人力核心不在招募困難，而在留任失靈，人力短缺不是因為找不到人，而是長期存在薪資結構不合理、工時與工作負荷失衡、職場不友善、專業支持不足等結構性問題，導致護理人員大量流失，若未能正視前述根本原因，而是用法條「彈性處理」，不僅無助解決問題，反而可能合理化制度失能，呼籲「別用彈性條款，掩蓋護理人力危機。」

護理師公會全聯會強調，護理人力配置標準，關乎病人安全、醫療品質與護理專業尊嚴，應被視為不可隨意調整的最低安全底線，而非在人力不足時即可暫時放寬的行政選項，在人力招募潰南時，回歸人床比作為認定基準，恐弱化急性病床照護安全底線，加重留任護理人員工作負荷，將制度風險轉嫁至第一線醫護人員，與立法保障醫療品質與病人權益初衷背道而馳。

護師工會指出，工會反對任何以「人力招募困難」為由，弱化護理人力配置標準之修法，反對缺乏明確罰則與執行機制之「形式入法」，要求真正落實具強制力、可稽核、可裁罰之三班護病比制度，政府應正視護理人力流失的根本原因，從勞動條件、薪資結構與工作環境著手，而非以修法替制度失靈開脫，「護理不是可被無限壓縮的成本，病人安全更不應成為制度妥協的代價。」

