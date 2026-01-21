韓國雙城怎往返？旅遊達人破「首爾釜山」交通盲點：選錯恐半路後悔

隨著釜山成為台灣旅客赴韓旅遊的熱門城市之一，越來越多人第一次到韓國就選擇一次走訪首爾與釜山雙城行程。旅遊粉專「不奇而遇Steve & Sia」近日分享首爾往返釜山的交通比較，在實際體驗過四種主要移動方式後，整理出各自的優缺點，提醒旅客務必依照行程與需求評估選擇交通方式，才能避免「在路上後悔」。

1. KTX（韓國高鐵）／速度取勝、主流選擇

粉專表示，最主流的交通方式仍是韓國高鐵KTX，其最大優點在於速度快、班次密集，從首爾站出發約2個半小時即可抵達釜山，準點率高，也沒有明確的行李限重，對觀光客相對友善。不過缺點也相當明顯，KTX單程票價約59,800韓元（約台幣1,416元），是四種方式中最高，且在假日或連續假期經常一票難求，若攜帶大型行李，車廂內的放置空間也略顯侷促。

2. 高速客運巴士／價格最低、時間換預算

高速客運巴士則是以價格取勝。一般商務座單程約26,700韓元（約台幣632元），即使選擇較舒適的一排三座車型，價格也仍低於KTX。行李可放置於車體下方，對攜帶大件行李的旅客較為方便。不過車程時間長，單趟約4小時以上，遇到假日塞車甚至可能拉長至5、6小時，加上釜山客運站距離市區仍需轉乘，整體時間成本較高。

3. 國內航班／飛行快、流程不省時

不少人好奇是否能搭乘飛機往返首爾與釜山，對此粉專指出，雖然國內航班飛行時間僅約1小時，且有時票價低於KTX，但需額外考量報到、安檢與機場往返市區的時間，實際耗時與高鐵相去不遠。加上便宜票多為清晨或深夜班次，因此通常被視為次要選擇。但若時間彈性、希望縮短孩子久坐時間，飛機仍是不少家庭的選項之一。

4. 自駕／彈性最高、最不推薦

至於自駕，則是最不推薦的方式。長時間駕駛容易疲勞，加上韓國油價與高速公路通行費偏高，單趟成本不低。不過若同行人數多、行李多，或行程包含大眾運輸難以抵達的景點，自駕仍具有彈性優勢，但也提醒務必衡量體力與駕駛負擔。

粉專表示「首爾與釜山之間並不存在完美答案」，有人選擇KTX換取時間，有人搭巴士節省預算，也有人依需求選擇飛機或自駕。真正重要的並非交通本身，而是那個選擇是否符合當下行程，能讓旅程順利抵達、心情不被消耗。