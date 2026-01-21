今天至周五清晨最寒冷！入夜下探8度低溫 北部、宜蘭高山可望追雪

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團開始影響台灣，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，今天至周五清晨是最為寒冷的時候，要做好保暖工作。東北風影響，氣象署發布大雨特報，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

台灣附近現況，劉宇其表示，帶來冷空氣的大陸高壓目前在蒙古的上空，正逐漸往東南方向移動，所以今天到明天它所挾帶的冷空氣會持續影響台灣，也是台灣比較寒冷的時候。

此外，他說，東北風非常強勁，氣象署持續發布陸上強風特報，提醒台南以北、東半部、恆春半島、澎湖、馬祖、沿海空曠地區，留意強風的出現，尤其恆春半島可能會有平均風9級、陣風11級的狀況出現，前往海邊活動注意安全。

溫度已經有逐步下降情形，劉宇其表示，台南以北到宜蘭今天已經出現12度以下低溫，最低溫度是馬祖東引7.3度，中部地區因為清晨有些輻射冷卻作用，內陸近山區也有9至10度低溫出現。今天隨著強烈大陸冷氣團影響，各地溫度會持續下降。

天氣方面，他說，強烈大陸冷氣團帶來明顯的東北風，所以在迎風面基隆北海岸、宜蘭容易下雨，東半部地區、北部地區包括竹苗地區有零星短暫雨出現。中南部目前多雲到晴，偶爾可見陽光，不過有些零碎水氣移入，是中高層水氣，預計今天到明天這樣的雲量會愈來愈多，所以中南部的雲有增加情形。北部和東半部整天都是比較寒冷的，中南部溫度明顯下降，溫差會比北部和東半部稍微高一點。

今天到明天清晨可能出現的最低溫分布，劉宇其表示，北部、宜蘭有機會下探10至12度左右，中南部、澎湖11至13度，各地普遍會來到12度以下，尤其北部、東北部、台中可能會有10度左右低溫，金門、馬祖、北部空曠地區可能會有下探8至9度低溫出現，其他地方溫度也是偏低，中南部內陸近山區可能有10度左右低溫發生，氣象署持續發布低溫特報，特別提醒北部、東北部整天溫度偏低，有橙色燈號出現狀況。

劉宇其表示，大陸冷高壓今晚會來到華中一帶，整體勢力到了明天還是維持，到周五晚上之後才有逐漸減弱趨勢，因此這波強烈大陸冷氣團預計會影響到周五。周六之後冷氣團減弱，各地溫度就會逐步回升。下一次的天氣變化預計是下周二，有一道鋒面通過北部海面，屆時東北風又會增強，溫度和天氣又會有所變化。

溫度趨勢，他說，特別是今明兩天北台灣溫度明顯偏低，其他地方溫差雖然大，但是整天感受比較偏冷。周五之後水氣逐漸減少，最冷時刻逐漸過去，溫度在白天逐漸回升，整體感受還是比較冷。一直要到周六，溫度才會明顯回升情形。但要提醒，初期的時候清晨和夜晚各地氣溫還是偏低。下一波東北季風預計下周二開始影響，北台灣溫度稍微下降。

降雨趨勢，劉宇其表示，今天和明天是最為潮濕的情形，尤其是在北部、東半部比較陰雨，這當中在基隆北海岸、雙北山區可能雨勢比較大。中部和南部雲量增多，不排除中部山區有零星降雨。周五之後逐漸轉乾，迎風面水氣逐漸減少。到了周日、下周一有機會將是天氣最穩定的時候，下周二東北季風再度增強，北部、東半部降雨又會逐步增多。

高山降雪機率，劉宇其表示，北部、宜蘭2000公尺以上，以及中部、花蓮3000公尺以上山區，道路可能結冰，也可能有降雪狀況。周日、下周一清晨中南部可能有局部霧的現象，行車注意安全。

低溫提醒。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天低溫觀測。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
