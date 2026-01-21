快訊

獨／醫材商代刀涉密醫？中榮醫師有異見：做的比醫師好就是助力

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室並實際操作手術。圖／取自台中榮總網站
台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室並實際操作手術。圖／取自台中榮總網站

台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室並實際操作手術，引起醫政單位調查該院醫師是否涉及密醫行為。但在事件的背後，也有另一種聲音，認為該案儘管疑似違法，但至今沒有一位患者說自己被開壞了，也就是說，開刀的品質並無問題，加上醫師全程在場，醫材商應雖動了器材，僅是聽從醫師指令的助手，或可類比成「達文西機器人」而已。

台中榮總一位不具名醫師指出，醫材推陳出新，經常有新的手術儀器問世，第一線的醫師不見得會操作，此時就需要醫材廠商指導，甚至還有些醫材是必須臨場決定使用的，此時若有醫材廠商在場，對醫師是助手的角色，重點是能使手術順利流暢的進行。

以神經外科的脊椎手術而言，微創顯微鏡手術利用微小鏡頭進入體內執行，並不是每位醫師都擅長，有的醫師會出現分不清方向的「空間迷航」情形。這時若有醫材商能做的比醫師好，對醫師就是助力，也有助於手術的執行。而且，如果醫材商技術不行，醫師又怎敢讓他上場？重點是，醫師未離開現場，仍全程指揮並以醫學專業知識指導手術的進行。

這位熟悉全程的醫師說，台中榮總神經外科享有盛名，歷經的手術非常多，也救人無數。此案發生後，至今無患者表示自己受害，可見手術品質並無問題，各界所探討的僅是法令層面，並質疑何以醫材商可以執碰觸儀器。

但是，這樣的行為，若醫師全程在場，並負所有的醫療責任，那麼代為操作的醫材商又豈不過是一個聽從指示、類似於「達文西機器人」的工具角色而已，又怎稱得上是觸犯密醫罪？

他說，對於醫材商進入手術室，目前各醫院的管理嚴謹程度不同，但若站在為患者順利執行手術的立場而言，放醫材商進入手術室，只是基於手術是否能順利進行的考量之一而已，加上有醫師全程在場，要說是有密醫行為，是否太過於沈重。

而且，若嚴格執行不讓醫材商進手術室，對於規模小的醫院，在缺乏幫手之下，手術可能難以順利進行。因此，務實而言，放寬此事的認定，而不是僅從法令角度思考，讓醫材商基於操作、器材的提供、固障的排除和手術能順利進行，可以准其合法進場，則較為符合病人的權益。

