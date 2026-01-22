守住照顧的底線，讓人生後半場更從容

高齡化浪潮席捲而來，「老」不再是個人的故事，而是每一個家庭都要面對的新現實。隨著時代的推進，長照議題早已悄悄融入我們的日常：疾病、失智、失能……這些曾經遙遠的詞彙，一旦降臨，就讓原有的生活節奏全然顛覆。

當家中長輩因失智、失能，生活無法自理時，身為兒女，不僅可能需要一肩扛起照護的重任，連自己的生活都會被壓縮在無盡的疲憊與生活瑣碎之中。尤其，若照顧的時間無限延伸到數年甚至十數年時，再深的愛，都可能在沉重的經濟壓力與精神耗損下蕩然無存。

長照風險來得快又久，「保險」是讓家人更有力量的愛

根據衛福部最新調查，全台65歲以上失智人口已超過31萬人，平均每13位長輩中就有1人罹患失智症，而每一位失智者背後，常常連帶2至3位親人陷入長期身心煎熬的輪迴。

失智的發生，往往從日常中不起眼的小徵兆開始，像是忘記熟悉的親人名字、回家的路怎麼也記不清，甚至漸漸無法獨立穿衣、進食等，嚴重時需要專人24小時的密集照顧。這些狀況會逐漸加深且延續多年，不僅是考驗家庭的經濟實力，更消耗著家人的精神與情感。此時，提早透過合適的保險規劃，為長期照護需求做好準備，才能在未來真正發生狀況時，給自己與家人多一份喘息的空間。

資料來源：行政院衛生福利部、報章媒體。 圖／常春月刊 提供

保險不是負擔，是減壓的設計

長照期間平均可能長達7至10年，對許多家庭來說，是一段漫長且不確定的旅程。即便充滿愛與責任，但過度的消耗卻也可能讓親情面臨崩潰。

臺銀人壽「智在優活長期照顧健康保險」正是針對這些現實挑戰量身打造，貼心設計的「一次保險金」可立即因應初期龐大開銷，不論是購置照護設備、改善住家環境，或是協助家人暫停工作；都能及時提供資金所需，而「分期保險金」給付次數最高達192次，相當於連續給付16年，就像一份穩定的照護薪水，一步步減輕實際壓力。這份保單在投保設計上也具彈性，繳費期間可分成10年、20年與30年期；同時也納入最能體現減壓設計精神的「豁免保險費」機制，讓保障權益不受影響。

面對長照議題，單靠個人或家庭力量往往力不從心，在現行社會福利與長照2.0體制之外，若能透過規劃一份像「智在優活長期照顧健康保險」這樣的商業保險來補強缺口，將會是為自己與家人守住尊嚴、維持生活品質的明智之舉，讓我們在守護親情的路上，走得更有力量、更坦然，讓人生後半場有尊嚴、有選擇，也更安心。

※本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

※本保險因費率計算考慮脫退率致無解約金。

※本保險免責期為90日，本保險免責期係指被保險人經醫院專科醫師診斷確定為「長期照顧狀態」之日起算，且持續符合 「長期照顧狀態」達90日之期間。

※本契約所稱「疾病」係指被保險人自本契約生效日或復效日(含)起所發生之疾病。

※本商品為保險商品，依保險法及相關規定受保險安定基金之保障。本商品非銀行存款，無受存款保險之保障。

※本保險商品詳細內容請詳閱保單條款。

臺銀人壽保險股份有限公司

地址：(10682)台北市大安區敦化南路二段69號2 ~ 8樓

總機：(02)2784-9151