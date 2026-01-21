6旬婦3度罹癌全治癒！醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟
一名60歲婦科癌症患者，先後罹患乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌3種不同癌症，歷經3次治療後，目前皆無復發跡象、生活正常，成為醫療團隊眼中的勵志案例。腫瘤科醫師邱德生近日在臉書粉專分享這段門診故事，感性表示：「醫學的成功，有時不是奇蹟，而是一次又一次，在該出手時果斷、在可以等待時謙卑，然後長時間、不放手的陪伴。」
邱德生指出，這名患者於2022年8月確診子宮內膜癌第一期（IA期、Grade 1），接受微創手術完整切除，術後免疫染色顯示ER陽性、PR陽性、p53正常、MMR完整，經腫瘤團隊評估後認為手術已足夠，僅需定期追蹤觀察。
在此之前，患者曾罹患乳癌第一期，規律服用Tamoxifen三年治療；也曾因甲狀腺癌接受手術。三次癌症診斷，都不是統計數字，而是一個人、一個家庭，必須重新學會呼吸的時刻，但她仍一步步穩定走過。
目前該名患者身體狀況良好，ECOG評估為0，影像檢查、腫瘤指標及理學檢查皆無復發證據，達到完全緩解（CR）、無疾病狀態（NED）。邱德生表示，雖然她偶爾仍因腹脹、便秘或皮膚搔癢回診，但這些並非癌症，而是真實人生留下來的重量。
邱德生強調，醫療的目標不只是打敗腫瘤，更重要的是陪伴病人慢慢回到日常生活。他也常對病人說，追蹤並不是因為恐懼復發，而是因為珍惜這段得來不易的平凡。
他在病歷上寫下「Complete Response、R0 resection、No complication」，但在心中想寫的是另一句話：「一個人得過三個癌症，仍然好好活著，這不是理所當然。」並期盼所有正在追蹤中的病友，都能在時間中慢慢走回生活，而不是只活在疾病裡。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言