6旬婦3度罹癌全治癒！醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名60歲婦科癌症患者，先後罹患3種不同癌症，歷經3次治療後皆康復，成為醫療團隊眼中的勵志案例。示意圖／ingimage
一名60歲婦科癌症患者，先後罹患乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌3種不同癌症，歷經3次治療後，目前皆無復發跡象、生活正常，成為醫療團隊眼中的勵志案例。腫瘤科醫師邱德生近日在臉書粉專分享這段門診故事，感性表示：「醫學的成功，有時不是奇蹟，而是一次又一次，在該出手時果斷、在可以等待時謙卑，然後長時間、不放手的陪伴。」

邱德生指出，這名患者於2022年8月確診子宮內膜癌第一期（IA期、Grade 1），接受微創手術完整切除，術後免疫染色顯示ER陽性、PR陽性、p53正常、MMR完整，經腫瘤團隊評估後認為手術已足夠，僅需定期追蹤觀察。

在此之前，患者曾罹患乳癌第一期，規律服用Tamoxifen三年治療；也曾因甲狀腺癌接受手術。三次癌症診斷，都不是統計數字，而是一個人、一個家庭，必須重新學會呼吸的時刻，但她仍一步步穩定走過。

目前該名患者身體狀況良好，ECOG評估為0，影像檢查、腫瘤指標及理學檢查皆無復發證據，達到完全緩解（CR）、無疾病狀態（NED）。邱德生表示，雖然她偶爾仍因腹脹、便秘或皮膚搔癢回診，但這些並非癌症，而是真實人生留下來的重量。

邱德生強調，醫療的目標不只是打敗腫瘤，更重要的是陪伴病人慢慢回到日常生活。他也常對病人說，追蹤並不是因為恐懼復發，而是因為珍惜這段得來不易的平凡。

他在病歷上寫下「Complete Response、R0 resection、No complication」，但在心中想寫的是另一句話：「一個人得過三個癌症，仍然好好活著，這不是理所當然。」並期盼所有正在追蹤中的病友，都能在時間中慢慢走回生活，而不是只活在疾病裡。

