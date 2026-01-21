快訊

強烈冷氣團最強最寒冷的時段曝 北台灣2原因今體感溫度特別低

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
溫度分布圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
溫度分布圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

強烈大陸冷氣團開始影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北台灣因為下雨和風大，體感溫度特別低，濕寒感受真的很有感。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至周五清晨將是這波強烈冷氣團最強、也最寒冷的時段，另外，中、南部也因強風影響，當沒有太陽的時候，體感溫度同樣偏低、寒意明顯，務必加強保暖。

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；中央氣象署發布低溫特報，今天新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗、南投、雲林、嘉義地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）低溫區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣。黃色燈號（寒冷）低溫區域：苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

