快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

聽新聞
0:00 / 0:00

阿蘇直升機事故定位就靠它！手機「車禍偵測」功能自動報案成搜救關鍵

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日本阿蘇火山觀光直升機是許多遊客前往當地必體驗的行程。圖／廖阿輝提供
日本阿蘇火山觀光直升機是許多遊客前往當地必體驗的行程。圖／廖阿輝提供

日本熊本縣著名的觀光勝地阿蘇火山20日傳出觀光直升機墜毀意外，機上載有2名台灣旅客。火山地形險峻且天候多變提高了搜救難度，但搜救隊伍卻能在短時間內鎖定事故熱區並發現疑似機體殘骸，關鍵竟是來自旅客身上的智慧手機自動發出的「SOS求救訊號」，也意外體現了現代科技在極限環境下的救命價值。

據外電報導，事故發生當下，撞擊產生的巨大衝擊力觸發了台灣旅客手機內建的「車禍偵測」功能。該功能原是為了偵測嚴重車禍而設計，利用高G力加速計、陀螺儀與氣壓計，感測瞬間速度驟變與車艙壓力變化。一旦系統判定發生嚴重撞擊且使用者無反應，便會自動透過衛星或行動網路撥打當地緊急服務電話，並向預設的緊急聯絡人發送精準的經緯度座標。正是這組自動發送的座標，成為阿蘇山茫茫雲霧中，指引搜救隊伍前往現場的關鍵燈塔。

目前擁有此類主動安全防護機制的機種包含iPhone 14系列及其後續機型、Apple Watch Series 8以上錶款，以及Google Pixel 3系列及後續機型，雖然名為「車禍偵測」，但其偵測原理是基於物理衝擊數據，因此在直升機墜落、滑雪重摔等高強度衝擊情境下，亦有可能發揮作用。

3C達人廖阿輝表示，除了確認手機設定中的「車禍偵測」功能已開啟外，更重要的是在「醫療卡」或「緊急資訊」欄位中，確實填寫血型、過敏史，並設定好至親好友為緊急聯絡人。唯有如此，當意外發生且當事人失去意識時，手機才能在黃金救援時間內更精準呼救，趕快動動手指檢查設定，或許就能在關鍵時刻挽救寶貴生命。

「車禍偵測」利用先進的感測器融合演算法，以及加速度計和陀螺儀，能精準偵測到車禍發生並發送警報，如果使用者在10秒鐘內無回應，就會自動撥打緊急服務電話。圖／Apple提供
「車禍偵測」利用先進的感測器融合演算法，以及加速度計和陀螺儀，能精準偵測到車禍發生並發送警報，如果使用者在10秒鐘內無回應，就會自動撥打緊急服務電話。圖／Apple提供
除了確認手機設定中的「車禍偵測」功能已開啟外，也別忘了確實填寫「醫療卡」或「緊急資訊」欄位。記者黃筱晴／攝影
除了確認手機設定中的「車禍偵測」功能已開啟外，也別忘了確實填寫「醫療卡」或「緊急資訊」欄位。記者黃筱晴／攝影
Pixel 3及後續機型即具備車禍偵測功能。記者黃筱晴／攝影
Pixel 3及後續機型即具備車禍偵測功能。記者黃筱晴／攝影
目前擁有此類主動安全防護機制的機種包含iPhone 14系列及其後續機型、Apple Watch Series 8以上錶款，以及Google Pixel 3系列及後續機型。記者黃筱晴／攝影
目前擁有此類主動安全防護機制的機種包含iPhone 14系列及其後續機型、Apple Watch Series 8以上錶款，以及Google Pixel 3系列及後續機型。記者黃筱晴／攝影

車禍 阿蘇火山

延伸閱讀

阿蘇火山口熱門行程意外 觀光直升機墜毀引安全疑慮

阿蘇火山觀光直升機失事 2台灣人失聯、今繼續搜救

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

阿蘇觀光直升機尋獲墜毀機體 駕駛乘客安危待確認

相關新聞

獨／醫材商代刀涉密醫？中榮醫師有異見：做的比醫師好就是助力

台中榮總神經外科部分醫師疑似長期放任醫材廠商進入手術室並實際操作手術，引起醫政單位調查該院醫師是否涉及密醫行為。但在事件...

斑馬線上的三條線是什麼？交通部解惑 可提高通行安全

斑馬線上的三條線是什麼？愈來愈多人發現，在市區交通繁忙路口的行穿線（即斑馬線），畫有三條線。交通部臉書粉專解惑，這是視覺...

新生兒數再創新低 他指少子化「嚴峻的國安危機」 網：房價是一切根源

台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。政治評論員黃暐瀚在臉書表示，台灣已經面臨了嚴...

立委提案護師招募不足「可放寬護病比要求」 護理界批：掩蓋人力危機

護病比入法為賴清德總統競選政見，近期民眾黨、國民黨均提「醫療法」修正案，逕付黨團協商，衛福部長石崇良日前則表態，盼保留彈...

今天至周五清晨最寒冷！入夜下探8度低溫 北部、宜蘭高山可望追雪

今天強烈大陸冷氣團開始影響台灣，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，今天至周五清晨是最為寒冷的時候，要做好保暖工作。東...

一放就被抓！韓三大機場暖暖包禁託運 一票人錯愕：上次帶100包都沒事

台灣旅客熱愛前往南韓旅遊，冬季氣溫動輒降到零下，暖暖包成了行李中的保暖標配。不過日前有網友提醒，從南韓搭機返台時，暖暖包無論是否開封，都禁止放入託運行李，一不注意恐怕得當場開箱檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。