咖啡喝錯時間=保健品白吃！專家曝最佳飲用時段 避免營養流失

食安專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，但其實咖啡可能會干擾部分營養素的吸收，提醒民眾若有補充保健食品或特定營養素的需求，飲用咖啡的時間點需特別留意。

韋恩引述研究說明，咖啡中的多酚類抗氧化物質，如綠原酸（Chlorogenic Acid, CGA），雖然具有抗氧化、護肝及降低心血管疾病風險等健康益處，卻也可能影響鐵、鋅、鈣以及維生素B群的吸收效率。因此，建議在喝完咖啡後至少間隔1小時，再補充相關維生素或礦物質，以降低干擾。

他進一步提到，瑞士於2022年的一項研究發現，缺鐵女性若將鐵劑與咖啡一同服用，鐵的吸收率比起與水同服降低約54%，主要原因在於咖啡中的多酚與單寧類物質，會與鐵產生交互作用。不過，也有2020年的研究指出，只要在富含鐵的餐食前1至2小時就先喝完咖啡，鐵的吸收其實不會受到明顯影響。

此外，韋恩也提醒，咖啡因具有利尿作用，可能加速水溶性維生素B群的排出，因此經常喝咖啡的人，更需要注意維生素B群是否攝取充足。

至於咖啡該怎麼喝才比較健康？韋恩建議，飲用咖啡後等待1至2小時再補充營養品，或將較容易受影響的營養素安排在晚上、較少喝咖啡的時段服用，都有助於降低影響。同時，將每日咖啡攝取量控制在2杯以內，也能明顯減少對營養吸收的不利影響。

韋恩也建議，每日咖啡因攝取量以不超過200毫克為宜，約等同於2杯咖啡，才能在享受咖啡提神效果的同時，兼顧營養與健康。