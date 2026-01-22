優雅無須妥協！格蘭冠完美演繹「初次雪莉桶」的深度進化，亞洲限定登場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

對威士忌迷而言，初次雪莉桶「一桶一生僅此一次」，象徵難以複製、可遇不可求的風味高峰。如今，擁有超過 185 年歷史的傳奇酒廠格蘭冠（The Glen Grant），將這份難以複製的濃厚層次完整封存，打造亞洲限定新作「格蘭冠 12 年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。以酒廠經典 12 年為起點，挑戰 Oloroso 初次雪莉桶二次熟成工藝，為品牌引以為傲的優雅花果香注入更深邃、奔放的靈魂。

傳奇酒廠格蘭冠推出亞洲限定新作「格蘭冠 12 年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。 圖／希威仕提供

在強勢桶韻中，依然優雅綻放

格蘭冠作品向來以清澈酒體與細緻風格聞名，這次選擇極具風味張力的初次 Oloroso 雪莉桶，無疑是一次大膽卻精準的突破。如何在奔放桶韻中，守著品牌清新、平衡的風格本質，讓花果香不被掩蓋，酒體依舊純淨，考驗著酒廠對蒸餾與熟成節奏的掌握力。由於雪莉桶的風味在首次填裝時最為飽滿，且初次雪莉桶相對珍稀，更讓這款新作顯得彌足珍貴，更成為消費者想探索格蘭冠風味 DNA 的絕佳首選。

格蘭冠挑戰風味極具張力的初次Oloroso雪莉桶，依然完整保留格蘭冠引以為傲的優雅花果香，讓這款新作顯得格外珍稀。 圖／希威仕提供

花園酒廠的靈魂，百年傳承的蒸餾美學

時間回到 1840 年，格蘭冠在創辦人詹姆斯・格蘭少校（James ‘The Major’ Grant）的遠見下誕生。他將對異國植物的熱愛，化為佔地 23 英畝的維多利亞式花園，也將「優雅」視為釀酒哲學的核心。

透過少校親自設計的高聳細頸蒸餾器與水冷型淨化器，只擷取最精緻的酒精蒸氣，淬煉出如晨曦般細緻的花香與優雅果韻，使每一口啜飲都能感受這座「花園酒廠」傳承百年的純淨 DNA。使酒液如晨光般純淨，綻放細膩花香與清爽果韻。

時間與釀酒師協作，成就深度與風味多樣性

在首席調酒師 Greig Stables 的掌舵下，「格蘭冠 12 年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」被賦予更立體的風味結構。先將來自不同橡木桶的酒液進行調和，奠定風格基底，再進入珍稀的初次 Oloroso 雪莉桶進行二次熟成。每一次選桶與熟成都必須掌握精準、與時間並肩合作，才能層層堆疊出令人驚嘆的深度與複雜度。

最終呈現的，是通常僅見於較高年份雪莉桶威士忌中的深邃輪廓，卻依然保有 12 年酒款特有的清新與純粹。在完美平衡之中，勾勒出令人心馳神往的風味深度，讓格蘭冠標誌性的優雅風格始終耀眼而鮮明。

瑰麗成熟的紅色酒標設計，象徵濃韻而珍稀的風味內涵，在經典中帶來驚喜、在優雅中展現深度。 圖／希威仕提供

2026首發，一場為亞洲而生的感性變奏

「格蘭冠 12 年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」酒液呈現瑰麗而濃郁的琥珀光澤，預告了雪莉桶賦予的深厚底蘊。成熟的果園果香與肉桂、肉豆蔻的細緻辛香交織融合，尾韻緩緩綻放出焦糖紅蘋果的甜美，伴隨絲滑的奶油辛香香草氣息，層次分明卻毫不厚重。

為致敬初次雪莉桶在風味塑造中的關鍵角色，格蘭冠特別選用深紅色禮盒，搭配同色系的醒目酒標設計，象徵其濃厚而珍稀的風味內涵。這是一款在經典中帶來驚喜、在優雅中展現深度的雪莉桶詮釋，預計於 2026 年初在台灣、日本、南韓與中國同步上市，並以 40% ABV 酒精濃度裝瓶，建議售價 NT$1,400，為想探索雪莉桶魅力、又嚮往優雅風格的消費者，提供一個恰到好處的選擇。

