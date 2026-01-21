斑馬線上的三條線是什麼？交通部解惑 可提高通行安全

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖為新北市政府在熱區建置視覺功能障礙引導標線。圖／新北市政府交通局提供
斑馬線上的三條線是什麼？愈來愈多人發現，在市區交通繁忙路口的行穿線（即斑馬線），畫有三條線。交通部臉書粉專解惑，這是視覺功能障礙引導標線，又稱導盲行穿線，是協助視障朋友通行馬路時，可清楚正確辨認行穿線位置與行走的路徑動線，提高用路人通行安全。

交通部表示，視覺功能障礙引導標線的寬度5公分、間隔5公分、厚度達0.4至0.6公分，視障者可透過白手杖滑過時標線突出的特定觸感，達到引導視障者行進方向的目的。

哪些地方需要設置？交通部表示，地方政府及道路主管機關應於有視障者通行或引導需求的路口，設置此標線。

台北市中山捷運站的斑馬線建置視覺功能障礙引導標線。本報資料照片
