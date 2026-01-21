一放就被抓！韓三大機場暖暖包禁託運 一票人錯愕：上次帶100包都沒事

台灣旅客熱愛前往南韓旅遊，冬季氣溫動輒降到零下，暖暖包成了行李中的保暖標配。不過日前有網友提醒，從南韓搭機返台時，暖暖包無論是否開封，都禁止放入託運行李，一不注意恐怕得當場開箱檢查。

原PO在Threads分享自身經驗，指出日前自釜山金海國際機場搭乘華航返台，檢查非常嚴謹，行李輸送帶一度大塞車。她被地勤人員要求打開行李箱檢查，才發現問題出在暖暖包，「超多人被點名，一排隊伍都是要進去開箱的」。

她也提醒即將前往南韓的旅客，出境時務必留意相關規定，暖暖包不管有沒有開封，都只能隨身攜帶，不能放入託運行李。

貼文一出，有網友表示，「現在才知道暖暖包要放隨身行李，之前完全不知道欸，還帶了幾個回台灣」、「蛤我以為是要託運，不過我之前去首爾，入境出境都放託運」、「上個月去韓國買了一堆軍人暖暖包，託運也有、隨身也有，都沒事，沒想到現在居然不行了」、「欸，我上次帶100包暖暖包欸」、「1月初剛從首爾回來，怕太冷帶了20幾包暖暖包放託運，入出境都沒有被叫開箱檢查」、「昨天回來，除了暖暖包，遇到連保養品罐子也會被廣播叫回來開箱檢查喔」。

另有網友發文補充，南韓三大機場規定不能託運暖暖包，分別為仁川國際機場（ICN）、釜山金海國際機場（PUS）和濟州國際機場（CJU）。

對此有網友指出，「1月18日釜山出境，釜山航空櫃檯有放公告說暖暖包不能放在行李箱，要跟行動電源一樣帶上飛機，check-in之後會請你在旁邊等約5分鐘，確認託運行李沒有問題才可以離開」、「剛從濟州回來，託運放暖暖包會被叫去小房間檢查，但確認是暖暖包後也沒丟掉就說ok」。