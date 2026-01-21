日本今迎最強寒流 賈新興示警7地區：未來5天留意大雪預警

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本氣象廳發布未來5天大雪警報區域。圖／取自賈新興臉書
日本氣象廳發布未來5天大雪警報區域。圖／取自賈新興臉書

日本今天起迎來入冬最強寒流，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來5天去日本的民眾，要留意大雪預警，特別是日本海一帶的地方。

賈新興列出需要特別留意大雪的區域，包括鳥取、福井、富山、新瀉、鶴岡、秋田、札幌。「特別是自駕的朋友，更要留意」。

賈新興分享日本氣象廳的提醒，今天至周日，日本周邊地區將持續受強勁的冬季氣壓影響。強降雪預計將持續5天或更久，主要集中在日本海沿岸的山區和平原地區，從日本北部到西部，總降雪量可能顯著增加。如必須駕車出行，駕駛人務必安裝冬季輪胎，提前查閱並攜帶防滑鏈安裝說明，盡早安裝防滑鏈，並攜帶雪鏟、沙子等冬季裝備。根據降雪情況，高速公路和與之平行的國道可能會在大範圍內同時封閉。配合實施大範圍繞行方案，並重新規畫出行路線。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲模式預測日本未來5天累積降雪圖。圖／取自賈新興臉書
歐洲模式預測日本未來5天累積降雪圖。圖／取自賈新興臉書

日本 降雪 賈新興

