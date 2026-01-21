橄欖油用途有哪些？料理、生飲到保養 十大妙用一次解析

你家廚房那瓶橄欖油，真的只負責拌沙拉、下鍋熱炒嗎？這位被封為「液態黃金」的低調實力派，其實早就默默斜槓多重身分，不只撐起餐桌風味，還能在生活各種關鍵時刻跳出來救場。妝容卡粉、髮尾乾到炸、貼紙殘膠怎麼撕都不乾淨？別懷疑，橄欖油都能派上用場，只是你可能從來沒把它列入選項。

為了挖出這瓶油還藏了多少隱藏技能，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》特別盤點了網路討論度最高的「十大橄欖油妙用」聲量排行。從南韓女團IVE成員張員瑛掀起話題的生飲保養，到卸妝、護膚，甚至是偏硬派的鍋具保養，全都榜上有名。看完這份清單，你可能會發現原來家裡那瓶橄欖油，一直都被你小看了。

No.1 冷食提味

《網路溫度計DailyView》

如果你對橄欖油的印象還停留在涼拌沙拉、沾佛卡夏麵包，那接下來這個吃法，可能會直接顛覆你的味覺資料庫。最近在社群上瘋傳一個甜點系內行吃法，近期有網友分享，將初榨橄欖油淋在香草冰淇淋上，最後再灑點玫瑰鹽，他驚呼這味道「超級無敵好吃！！沒吃過的話一定要試試」；看似衝突，入口卻意外和諧，貼文吸引15萬人次瀏覽，網友也分享其他搭配方式，「無糖優格＋蜂蜜的組合也很讚」、「外加可可脆片，口感一級棒」、「要加鹽之花、巴薩米克醋膏」。

DHC提供

想嘗試這種內行吃法，油的品質是關鍵！像是DHC西班牙頂級初榨橄欖油，嚴選西班牙手工摘採的鮮嫩橄欖，並以傳統古法低溫萃取，完整保留核果般的濃郁香氣與層次感。直接淋在甜點上，不只不突兀，反而像替冰淇淋加了一道「看不見的風味濾鏡」。更講究的是，每一瓶橄欖油都有專屬編號與完整履歷，從產地到製程都清清楚楚。對追求味覺享受的人來說，這不只是好吃，而是一種「高級、安心、值得慢慢品嚐」的生活感。下次想讓家裡的甜點看起來像法式餐廳出品，不用換主廚，只要換一瓶對的橄欖油就夠了。

No.2 烹飪調味

示意圖／Freepik

橄欖油到底能不能拿來熱炒？這題每隔一段時間就會在社群被拿出來討論一次。很多人擔心好油一加熱就變質，但其實我們都誤會它了！根據衛福部的說明，橄欖油裡大約7成是單元不飽和脂肪酸，其中又以較為穩定的「油酸」為主，即使面對160到200度的高溫拌炒，也不容易受到破壞；再加上橄欖油內含豐富的多酚類化合物，能幫身體減輕發炎反應與氧化壓力。

不論是家常煎蛋、快炒，甚至是烘烤料理，它都是超給力的廚房小幫手，網友表示「好的橄欖油炒菜、涼拌都能幫食材加分」、「橄欖油要挑，品質好壞差蠻多的，品質好的橄欖油發煙點較高，也不容易有油耗味」。

No.3 肌膚保養

DHC提供

橄欖油富含與人體皮脂相近的角鯊烯與油酸，能滋潤肌膚並建立鎖水屏障；結合維生素E與多酚的抗氧化力，可以減少水分流失，還能提升肌膚對環境傷害的防禦力；這也是為何許多保養品都會加入橄欖油或橄欖萃取物來提升滋潤感。

如果你想嘗試成分更單純的選擇，經典的DHC純橄情煥采精華是不少網友的愛用款，它標榜橄欖精華油單一成分、不含化學原料，連敏弱肌也能安心用。最特別的是它擁有能與水相融的親水基特性，打破油類保養厚重的印象，洗臉後只需少量的一滴，在掌心搓熱後按壓在臉部，就能幫肌膚打造一層輕薄的防護膜，網友也分享「我會擦臉頭髮跟混底妝，寶寶脫皮我也放心用」。

此外，不少人化妝包必備的純欖護唇膏也是同理，能賦予雙唇所需的營養與潤澤，讓嘴唇煥發健康的柔嫩光澤，是大人小孩都適用的經典好物。

No.4 清潔卸妝

示意圖／shutterstock

對天天化妝的人來說，卸妝其實是一場拉鋸戰。卸得太乾淨，怕臉被洗到乾澀；卸得不夠，又擔心粉刺、痘痘找上門。市面上的卸妝產品選擇很多，想兼顧溫和與乾淨，不少內行人會推薦含有橄欖油成分的選項。

關鍵在於橄欖油本身的親膚特性，能透過「以油溶油」的方式，用更溫和的方式深入毛孔、溶解皮脂與防水彩妝污垢。擁有許多擁護者的DHC深層卸粧油就是經典代表之一，以手工摘採的西班牙橄欖精華油為基底，因為不含香料、色素與礦物油，用起來相對安心；即使是防水彩妝也能輕鬆卸淨，且遇水快速乳化的特性，沖水後也能清爽不黏膩，日本美妝評價平台@cosme上，網友也分享使用心得，「我乳化之後，它被水沖掉的效率很高，不會很油，卸妝後不會有緊繃感」、「就是一瓶安心實在的卸妝油，成分列出來才少少八項，給人超誠懇樸實的感覺」。

No.5 生飲、油漱

DHC提供

張員瑛過去曾在Vlog中分享自己早上會喝「橄欖油加檸檬汁」，不僅帶起一波討論及代購熱潮，也讓許多人開始嘗試明星私藏的保養術，連百萬YouTuber金針菇也分享「橄欖油2：檸檬1喝起來比想像中順」。

既然要挑戰生飲，選擇讓人安心的好油就是重中之重！像是曾獲日本禮品大賞及CAAE認證肯定的DHC西班牙頂級初榨橄欖油，來自獲獎無數的百年莊園，採手工摘採與傳統古法萃取方式，每1公升需11公斤果實才能產出，並完整保留橄欖營養精華，風味純淨、清爽，不只適合直接生飲，年節送給注重飲食與生活品質的人，也能自然傳達一份用心與品味。

★ 油漱可以治療牙周病？

除了生飲，網路上也有人嘗試油漱作為日常口腔清潔的輔助，擁護者認為「我都是晚上刷牙完油潄後睡覺，個人發現隔天嘴巴不會有味道」；坊間還流傳油漱能改善牙周病的說法，對此多位牙醫師出面闢謠，表示維持口腔健康最簡單的方法，就是飯後刷牙及半年定期回診洗牙，呼籲別盲從偏方，反而讓口腔問題加重！

No.6 食材熟成、醃漬

示意圖／shutterstock

橄欖油不只用來炒菜，在食材熟成與醃漬上，也常扮演關鍵角色。透過油脂包覆，能隔絕空氣、減少氧化，讓風味在時間中慢慢釋放，這也是許多歐洲料理常見的保存與調味方式。

只需準備一瓶高品質橄欖油，在家也能輕鬆做出法式風味。無論是將大蒜浸泡在油中做成質地軟糯的「油封大蒜」，或是放入香草與果實製成風味濃郁的「油浸小番茄」，橄欖油的清香都會在熟成過程中細膩地滲透進食材裡，讓口感更圓潤、風味更有層次，下次料理時隨手取用就能派上用場。

★ 油封大蒜製作方法

食材：大蒜、橄欖油，想讓香氣更豐富，也可以依喜好加入乾辣椒、迷迭香等香料。

作法：將剝好皮的大蒜放入容器中，將橄欖油加入其中並蓋過食材，接著放入烤箱約120度烘烤約60至80分鐘，烤至大蒜呈淺金黃色，且用叉子能輕易壓成泥狀即可。

No.7 舒壓按摩

示意圖／shutterstock

下班回家後，面對硬如石塊的肩頸，橄欖油就是手邊現成的按摩基底。趁洗完澡毛孔微張，正是最適合居家SPA的療癒時光，指尖隨橄欖油的優異延展性在肌膚滑移，能大幅減少摩擦拉扯。

這段居家放鬆時刻，隨心滴入幾滴精油，一邊追劇一邊按壓小腿，讓身體在溫潤感中徹底放鬆。更棒的是，按摩時橄欖油正發揮強大親膚力，將養分深層送入微乾的肌膚，放鬆肌肉的同時也一併滋潤全身，讓舒壓與保養一次到位。

No.8 DIY基底

示意圖／shutterstock

在DIY領域，橄欖油是極受歡迎的「基底油」。它具有良好的親膚性與穩定度，無論製作滋潤的手工皂，或作為精油按摩的稀釋基底都非常稱職。

你也可以嘗試製作簡易的「浸泡油」，原理是將油脂作為溶劑，萃取出乾燥花草中的脂溶性營養成分，讓橄欖油同時具備植物與油脂的雙重功效。油液會隨浸泡植物的不同，換上迷人的香氣與色澤；過濾後的花草也別急著丟，裝入小袋子後分次用來泡澡，能讓植物精華徹底發揮。對於偏好天然保養的人來說，這瓶純粹的好油就是最不容易失手的基礎首選。

No.9 頭髮保養

示意圖／shutterstock

頻繁漂染或天氣乾燥，常讓髮尾變得像稻草般乾硬，這時不妨安排一場深層保養。有網友分享定期用橄欖油護髮，效果很出乎意料，「有朋友本來是鋼絲頭，兩週護髮一次，頭髮變超柔順」、「我也是用橄欖油，每次分享給別人，沒人要信」。

但也有人嘗試網路偏方後釀成悲劇，有脆友分享嘗試「橄欖油＋雞蛋」護髮，卻沒注意到不能用熱水沖，結果頭髮直接變成「蛋花湯」，貼文吸引41萬人瀏覽，也帶起聲量高峰，網友看了開玩笑說，「超好笑…排水溝變成紫菜蛋花湯」、「洗完後真的是只能用秀色可餐來形容」、「好在沒有說要加鹽巴去角質，直接變成湯，會變洗邊哭邊喝」。

No.10 鍋具、皮革保養

示意圖／shutterstock

台灣天氣潮濕悶熱，家裡的鍋具、珍藏的皮革製品，甚至到木質家具，若疏於照顧，極易氧化生鏽或發霉龜裂。這時，廚房裡的橄欖油便能化身居家保養聖品，憑藉油水不相容的特性，薄塗一層油便能築起隔絕水氣的防護盾，有效阻擋濕氣侵擾；豐富的脂肪酸則展現強大的滲透與滋潤力，直達木材纖維與皮革孔隙，讓乾枯的表面重拾光澤並預防乾裂。家事達人陳映如曾於社群分享木製傢俱的保養和清潔方法，只要利用廚房常見的白醋與橄欖油就能輕鬆完成。

★ 木傢俱清潔保養劑

材料比例：白醋1：橄欖油2

執行步驟：

1. 將白醋與橄欖油依比例混合。

2. 先擦乾淨木製家具表面的灰塵。

3. 以紙巾沾少量混合液，薄擦於木頭表面即可完成。

注意事項：不建議用於木地板，避免地面過於滑溜

從張員瑛分享的生飲方式，到料理中的油封與醃漬，橄欖油不再只是廚房用油，而是象徵生活質感的「液體黃金」。長期深耕橄欖領域的DHC ，從西班牙頂級初榨橄欖油，到「純橄情」系列的精華、護唇膏、精純皂與卸妝油，應用範圍從餐桌一路延伸到化妝台。

橄欖中富含的維生素E與多酚，加上油脂結構與人體皮脂相近，讓它在不同使用情境中，都成為溫和、穩定、容易融入日常的存在。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月5日至2026年1月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

健檢紅字是「生病」還是「警訊」？十大異常項目總盤點 帶你看懂身體警報

增肌減脂期推薦！十大飲控高蛋白食材、食譜懶人包 鮪魚竟超車牛排

小資族、料理新手的救贖！8大超實用多功能出菜神器推薦

告別乾燥脫皮、顯老唇紋！小資女孩必備開架護唇膏品牌Top 10 擦出Q彈水嫩唇

最新葉黃素膠囊品牌TOP 10！配方、評價、CP值完整解析 護眼必看