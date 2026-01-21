他怒「星宇商務艙悶熱」拒再搭 內行說原因：空服員無能為力

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名旅客投訴星宇航空商務艙悶熱，揚言再也不搭。星宇航空示意圖。 聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
一名旅客近日在臉書社團「星宇航空討論區 STARLUX Airlines」發文抱怨，搭乘星宇航空北海道班機返台時，商務艙明顯悶熱不適，冷氣效果不佳，多次反映卻未改善，直言「花快6萬機票是花心酸的」，更揚言拒絕再搭星宇。

該名旅客表示，回程搭乘下午3點50分的班機，飛行近5小時，直到下機才感受到涼意。他提到，商務艙共有32個座位，僅以一片布簾與經濟艙隔開，感覺簡陋，且座位沒有個人冷氣出風口，空服員雖多次提供冰水與冰塊協助降溫，並表示冷氣已調至21度，但風量無法調整，實際感受仍十分悶熱。

旅客說，他曾反映多達5次，空服員坦言其座位（E4）位置悶熱，冷氣出風口僅在最上排，幾乎沒有風，還建議他起身走動降溫。他並透露，行李箱輪子在回程被損壞，雖已獲得賠償新行李箱，但冷氣問題讓他無法接受，事後致電客服申訴兩天未獲回應，因而揚言「拒坐星宇」，並強調發文是「給高層看的」。

該文曝光後引來一位網友回應，勸告原PO別花了錢還氣壞身體，指出這是近年航空業追求機艙美學與減重而取消個人冷氣出風口的設計趨勢，尤其在廣體客機如A330neo、A350上較常見，對習慣自行控溫的乘客而言極為不便，但原PO提及上週坐的那台8人座商務艙A321neo小飛機，的確有個人出風口，「你罵得完全正確。」

該網友也指出，基層空服員在硬體設計限制下難以即時處理，只能不斷以遞冰水等方式試圖把原PO這座「活火山」給澆熄，但實際問題仍出在機艙設計，基層人員說穿了也是硬體設計失誤下的犧牲品。他比喻：「一晚3萬的飯店，冷氣不涼，再有禮貌的服務也救不了。」

至於為何星宇客服始終未正式回應原PO，該名網友笑稱：「估計是因為你的申訴太精準，他們客服還在想怎麼回，才不會被你這種邏輯強的人抓到把柄。」認為星宇既然已經賠了行李箱，代表「還知道要臉」。至於那幾小時的悶熱，就當作是幫K董張國煒繳學費，讓他知道冷氣涼不涼才是重點。

星宇航空 冷氣 北海道 空服員

