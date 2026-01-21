強烈冷氣團+水氣多 北東濕冷到這天才雨歇…中南部日夜溫差大

強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，中央氣象署發布低溫特報；天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天至周五上午強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，迎風面苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉。

至於這波冷空氣高山有無降雪機會？黃國致表示，850hpa的0度等溫線在北部近海，700hpa的0度線則南壓至恆春半島以南，冷空氣較為深厚，中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。

氣溫方面，他說，今天苗栗以北到宜蘭白天高溫12至14度，中部及花東地區高溫16至20度，南部高溫19至21度；夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫10至12度，空曠地區低溫7至9度，南部及花東都市地區低溫12至15度，空曠地區低溫10至12度或以下；明天苗栗以北到宜蘭白天高溫12至15度，中部及花東高溫16至20度，南部高溫19至20度；夜晚到周五上午中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區低溫8至10度，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度。

周五下午起乾空氣移入，環境水氣減少，黃國致表示，同時東北季風強度略減弱，各地天氣逐漸好轉回溫，僅基隆北海岸及東部沿海地區局部有短暫陣雨。

黃國致表示，周末至下周一轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣；白天各地氣溫再回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20至23度，中部及台東高溫22至25度，南部高溫24至26度；夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，中南部空曠地區日夜溫差較大，易有局部輕霧或低雲影響能見度，早出晚歸注意行車安全。

下周二日間預計有鋒面系統通過台灣北部海域，較無直接影響；黃國致表示，夜間東北季風再度增強，將持續影響至下周五，屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。

黃國致表示，今天到周五白天台灣周邊風浪皆較強，周五到周日冷氣團減弱，各海域風浪也稍減弱，但東南部海域及巴士海峽風浪仍較大。另今明兩天基隆北海岸、東部及恆春半島沿海易有長浪發生，沿海及近海作業多留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。