今深夜至明晨最冷 賈新興：桃園以北及宜蘭高山周五有望賞雪

強烈大陸冷氣團正在影響台灣天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，預估本波最低溫將出現於今天深夜至明天清晨，台北氣象站有出現11.8至11.2度低溫的機率，竹苗以南空曠區域有出現6至8度低溫的機率。

高山降雪機率，他說，本波桃園以北及宜蘭2000公尺左右高山，今天至周五清晨有降雪發生的機率，中部的合歡山及阿里山則有雨夾雪或降雪發生的機率。

賈新興說，周五強烈大陸冷氣團減弱，周六至下周一氣溫回升，下周三至下周四有受偏強東北季風影響的機率。觀察1月底至2月1日冷空氣的移動趨勢及強度。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，有受強烈大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜花東有零星短暫雨。周五強烈大陸冷氣團稍減弱，基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及屏東亦有零星短暫雨。周六至周日，東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周二，午後桃園以北、竹苗以南山區及宜花東有零星短暫雨。下周三至下周四，有受偏強東北季風影響的機率，其中下周三，桃園以北及宜花東有局部短暫雨。下周四至下周五，北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。