快訊

貝嫂被封史上最惡婆婆！長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

離婚請三思？南韓要求夫妻先做教育「離婚熟慮期」

狂殺二房東297刀…嗜賭翁行乞+補助月入6萬還享送餐服務 「只想嚇他」求輕判

今深夜至明晨最冷 賈新興：桃園以北及宜蘭高山周五有望賞雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，最低溫將出現於今天深夜至明天清晨，台北氣象站有出現11.8至11.2度低溫的機率。聯合報系資料照
強烈大陸冷氣團影響，最低溫將出現於今天深夜至明天清晨，台北氣象站有出現11.8至11.2度低溫的機率。聯合報系資料照

強烈大陸冷氣團正在影響台灣天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，預估本波最低溫將出現於今天深夜至明天清晨，台北氣象站有出現11.8至11.2度低溫的機率，竹苗以南空曠區域有出現6至8度低溫的機率。

高山降雪機率，他說，本波桃園以北及宜蘭2000公尺左右高山，今天至周五清晨有降雪發生的機率，中部的合歡山及阿里山則有雨夾雪或降雪發生的機率。

賈新興說，周五強烈大陸冷氣團減弱，周六至下周一氣溫回升，下周三至下周四有受偏強東北季風影響的機率。觀察1月底至2月1日冷空氣的移動趨勢及強度。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，有受強烈大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜花東有零星短暫雨。周五強烈大陸冷氣團稍減弱，基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及屏東亦有零星短暫雨。周六至周日，東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周二，午後桃園以北、竹苗以南山區及宜花東有零星短暫雨。下周三至下周四，有受偏強東北季風影響的機率，其中下周三，桃園以北及宜花東有局部短暫雨。下周四至下周五，北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 桃園 賈新興

延伸閱讀

全台急凍最冷時間點曝 賈新興：探6度低溫 阿里山有降雪機率

洛鞍颱風最新路徑曝 賈新興：下周二偏強冷氣團影響 農曆假期略偏暖

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

今年1號颱風洛鞍可能生成 賈新興揭生成時間及影響

相關新聞

今深夜至明晨最冷 賈新興：桃園以北及宜蘭高山周五有望賞雪

強烈大陸冷氣團正在影響台灣天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsin...

新生兒數再創新低 他指少子化「嚴峻的國安危機」 網：房價是一切根源

台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。政治評論員黃暐瀚在臉書表示，台灣已經面臨了嚴...

航空運量有望創新高 外籍客回溫慢

航空市場持續升溫，去年全年運量達五八三三萬人次，逼近疫情前五九九二萬人次，今年預估可達六二○○萬人次，創下歷史新高。然而...

旅行社：台灣房價高 景點普 應發展特殊島嶼觀光

去年航空全年客運量逼近疫情前五九九二萬人次，但來台國際客數卻不見明顯增加。旅遊業者直言，台灣房價過高、景點普通，無法吸引...

強烈冷氣團籠罩探8度低溫 吳德榮：今明濕冷 太平、合歡山可望飄雪

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在...

北美暴風雪、中日韓寒潮威脅 鄭明典曝台灣只有強烈冷氣團原因

北極冷空氣外流。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北極上空大致上有兩個低壓和兩個高壓（脊）環繞，這兩個低壓就是分裂的北極渦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。