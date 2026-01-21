新生兒數再創新低 他指少子化「嚴峻的國安危機」 網：房價是一切根源

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。示意圖。路透
台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。示意圖。路透

台灣少子化危機，2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。政治評論員黃暐瀚臉書表示，台灣已經面臨了嚴重的國安危機，但大多數人，並未真正理解問題的嚴重性。國民政府播遷來台之後，台灣基本上維持一年出生40多萬人，1970年代降為30多萬，90年後20萬，千禧年後不到20萬。整體大趨勢一路往下降，每遇「龍年」總可以強勢逆轉。但到了2024年已經完全沒有龍年生育行情，顯示現在的年輕人「不想生、不敢生、不會生」。

黃暐瀚表示，這兩年百工百業屢傳缺工，回頭看25年前台灣還一年出生30萬人，等12年後、24年後，台灣不只缺工，很多行業很可能會直接泡沫，學校關閉、餐廳倒閉、長照無人、國防無力、繳稅不夠，連健保都會跟著垮掉。

「這是嚴峻的國安危機」，黃暐瀚表示，卻在每日吵鬧的新聞中被淹沒，正所謂溫水煮青蛙，不可不察。

網友表示，「朝野都知道，但這不是隨便撒錢補貼生小孩就可以解決的問題」、「這個問題早就很嚴重，政府根本只有形式上的交代，沒有實際行動想要解決，整天爭權奪利」、「日本、韓國、新加坡都面臨一樣的問題，根本跟經濟好壞無關」、「在台灣生小孩不容易，因為到處都有討厭小孩、歧視孕婦的人，這是民風問題」、「連結婚都不想了，生育率低很正常」、「說個笑話：少子化辦公室」。

也有網友認為，「房價就是一切根源」、「大家都知道問題，但不願解決而已，現在這種高房價、高物價的時代，誰敢結婚生小孩，用腳趾頭想就知道了」、「房價真的太高了，生小孩負擔很重」。

