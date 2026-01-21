日本迎最強寒流！粉專示警2地恐持續性大風雪 注意交通狀況
日本可能迎來入冬以來最強且持續時間最長的寒流，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至周五日本北海道、本州日本海側將有持續性的大風雪，東京、大阪、福岡、仙台等地也有零星的雨雪機會，提醒這幾天赴日的朋友多注意當地交通狀況。
日本氣象廳表示，今起至周日北日本至西日本的日本海沿岸地區，可能連續降大雪超過5天，部分地區24小時內降雪量可達100公分。呼籲提高警戒。
前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北極冷空氣外流，東北亞地區不少地方有暴風雪，外蒙古出現零下40度以下低溫，中國和韓國多地發布寒潮告警，日本有強烈寒流警告。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
