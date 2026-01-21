強烈冷氣團影響時序曝 濕冷感十足至少凍3天 周末才放晴

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
新一波冷空氣已經抵達，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從現在開始直到周末就是強烈大陸冷氣團影響的高峰了，冷的時段會持續3至4天，不過，一樣是變冷，各地天氣還是有別。

強烈大陸冷氣團影響時序，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至周五冷氣團主力強襲，加上水氣偏多，北部、東半部短暫雨不斷，在低溫直探11至13度的背景下，濕冷感十足。也因為水氣多，高山下雪機率不小。中南部雖然不太下雨，但雲也偏多，預計是陰冷會乾冷為主，最低溫也將下探12至14度。

周六、周日冷氣團減弱，乾空氣逐漸接手，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東半部慢慢放晴，中南部出太陽，低溫也不太會像前兩天那麼冷了。但冷氣團雖然減弱，全台日夜溫差仍然相當大，整天將近10度的震盪，仍然要留意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一起台灣上空轉吹回暖偏東風，各地明顯回暖，但日夜溫差仍大。之後暫時還沒有特別強的冷空氣訊號，比較像是普通東北季風一波波過境，北涼南暖的型態，應該會是到時候的寫照。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

