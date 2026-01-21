北美暴風雪、中日韓寒潮威脅 鄭明典曝台灣只有強烈冷氣團原因

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北極冷空氣外流。圖／取自鄭明典臉書
北極冷空氣外流。圖／取自鄭明典臉書

北極冷空氣外流。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北極上空大致上有兩個低壓和兩個高壓（脊）環繞，這兩個低壓就是分裂的北極渦旋，簡稱極渦，北美這邊的分裂極渦離開北極圈後，和中緯度暖空氣遭遇，目前正給北美很多地方帶來暴風雪。

他說，而亞洲這邊的分裂極渦也正和中緯度的暖空氣起作用，東北亞地區不少地方有暴風雪，外蒙古出現零下40度以下低溫，中國和韓國多地發布寒潮告警，日本有強烈寒流警告。

東亞這邊的冷空氣也會南下影響台灣，鄭明典表示，只是這次冷空氣出海路徑偏北和偏東流動，往南的分量較弱，所以目前預估影響台灣的程度是在強烈大陸冷氣團等級。

鄭明典表示，台灣的最低溫預期會出現在今天入夜後到周四清晨之間，到周五清晨北部氣溫都會偏低，中南部則是日夜溫差大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鄭明典 低溫 冷氣團

