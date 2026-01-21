雪線下修！ 強烈冷氣團直逼寒流的達標臨界 這些高山賞雪機會大
強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天起至周五清晨，北方冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，且非常接近寒流的達標臨界。
他說，整個強烈大陸冷氣團壟罩下，導致雪線下修，降雨範圍較之前擴大、降雪量也較原先評估來的多，北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率，若安排進行賞雪活動，留意妥善本身保暖防寒等安全措施。
至於何時回暖？他表示，一直要等到周六、周日，強烈大陸冷氣團才有逐漸減弱的趨勢，雖然白天氣溫有稍稍回升；但，各地早晚氣溫仍然偏冷，中部以北、宜蘭及金馬地區的最低溫預估也還在10至14度之間。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
