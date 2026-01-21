強烈冷氣團籠罩探8度低溫 吳德榮：今明濕冷 太平、合歡山可望飄雪

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周五強冷空氣籠罩，今、明兩天北台灣整天濕冷，北部、東半部有局部雨。本報資料照片

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨。本島平地最低溫依序為雲林古坑9.4度、新竹湖口9.6度、新北石門9.7度，各地區平地的最低氣溫約在9至12度。

今天至周五強冷空氣籠罩，吳德榮表示，今、明兩天北台灣整天濕冷，北部、東半部有局部雨；周五白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部3天皆是晴時多雲，白天偏涼、早晚冷。

至於冷空氣強度，吳德榮說，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合強烈大陸冷氣團的機率為最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右。因未達寒流，其低溫也遠不如上波。但由於濕冷，感覺特別冷。今天北部8至14度、中部8至20度、南部11至24度、東部11至22度。

關於高山降雪機率，他表示，今、明兩天2000公尺以上高山如太平山、合歡、雪山等皆有降雪的機率，飄雪可期待。

吳德榮表示，周六至下周二各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間輻射冷卻強，早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。下周二下午起至下周五另一波弱冷空氣南下，為東北季風等級，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

