流感流行期要來了 春節達高峰
冬季流感上升，疾管署公布今年第二周類流感門急診就診計十萬四三四八人次，較前一周上升百分之十一點九，近期呈上升趨勢。疾管署發言人林明誠表示，目前預估急診就診病例百分比達百分之十點三，接近流行閾值百分之十一，預估最快本周進入流行期，農曆年期間單周就診人次達到十三至十四萬，達到高峰。
流感疫情連兩周升溫，衛福部疾管署昨公布最新疫情監測，上周流感門急診就診破十萬人次，估流感疫情最快本周進入流行期。
疾管署防疫辦公室副主任李佳琳說，流感疫情呈上升趨勢，今年第二周類流感門急診就診十萬四三四八人次，上周新增十七例流感併發重症病例，流感併發重症死亡兩例。
目前社區Ａ型Ｈ３Ｎ２為多，其次Ｂ型及Ａ型未分型。本流感季累計重症病例四五八例及死亡個案八十八例，重症病例以六十五歲以上占六成三、具慢性病史者占八成三為多，八成七未接種本季流感疫苗。
林明誠說，截至今年一月十九日，公費流感疫苗接種數約六六七點六萬人次，全國疫苗尚餘約十五點二萬劑。春節連假將至，可能增加疾病傳播風險，呼籲符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象，盡速接種公費流感及新冠疫苗。
