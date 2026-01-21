聽新聞
本勞加薪才能聘移工 旅宿業憂不公

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

「跨國勞動力精進方案」今年上路，首度開放讓旅宿業從海外直接引進外國技術人力，但前提必須先替一名最低薪的本國籍員工加薪兩千元，才可增聘一名外國技術人力。勞動部勞動力發展署昨舉行說明會，逾百名旅宿業者參加，不少業者質疑，只限為投保薪資最低級距員工加薪，恐對其他員工不公平，建議提供彈性空間。

今年起，開放「旅宿服務工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主應先替一名本國全職加薪兩千元，每加薪一名本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數百分之十。

不過有業者表示，若只針對最低投保薪資的勞工加薪兩千元，加薪後可能高於第二級距的員工，但薪水最低者的工作表現、考核可能不如第二級距員工，恐怕造成不公平；另名業者也說，最低薪員工可能是新進同仁，但為了聘僱外國技術人員，就幫到職不到三個月的新進同仁加薪，對其他較資深員工說不過去。建議保留空間給業者決定。

發展署跨國勞動力管理組專委黃偉誠直言，政策設計是希望透過制度帶動旅宿業整體薪資調整，如果給雇主自由選擇，最低薪員工可能永遠加不到薪水。

發展署長黃齡玉表示，從歷來薪資狀況來看，旅宿業薪資確實偏低。關於業者建議應給予彈性空間，會再研議。

投保薪資 勞動力 薪水 勞動部

