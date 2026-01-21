聽新聞
0:00 / 0:00

航空運量有望創新高 外籍客回溫慢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
去年全年航空運量達五八三三萬人次，不過絕大多數都是載台灣人出入境。圖為前往南韓的旅客正在桃園機場報到櫃檯報到。本報資料照片
去年全年航空運量達五八三三萬人次，不過絕大多數都是載台灣人出入境。圖為前往南韓的旅客正在桃園機場報到櫃檯報到。本報資料照片

航空市場持續升溫，去年全年運量達五八三三萬人次，逼近疫情前五九九二萬人次，今年預估可達六二○○萬人次，創下歷史新高。然而根據觀光署統計，截至去年十一月底，來台旅客僅七六二萬多人次，顯示台灣航空市場雖然熱門，絕大多數卻都是載台灣人進出境，外籍旅客則顯得回溫龜速。

民航局昨舉辦七十九周年局慶。民航局長何淑萍表示，冬季班表國際線飛航一○七個航點，航班數已攀升至每周平均二九八一班，相較前期夏季班表每周多出一二四班，並正式超越二○一九年疫情前的每周二九五七班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

根據民航局統計，目前台灣每周飛日本八百多班、南韓五百多班，其中台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越二○一九年疫情前。其中，以中東恢復比率最多，達百分之二一四，北美恢復百分之一四○次之，日韓則恢復百分之一二五；港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復百分之八十久、百分之五十一。

何淑萍說，去年全年運量五八三三萬人次，已逼近疫情前五九九二萬人次水準，評估今年運量可望在此基礎上往上推升，突破疫情前數字，達到六二○○萬人次。

不過觀光署統計，去年截至十一月止，來台旅客僅七六二萬餘人次，全年預估約八五六萬人次，反觀出國旅客則高達一七三八萬人次，出入境逆差近千萬人次。

若和疫情前相比，二○一九年同期，來台旅客則有高達一○七二萬餘人次，顯示從二○二二年疫後國門開放至今三年多，來台國際客僅恢復約七成水準。

交通部觀光署表示，去年來台旅客初估約八五六萬人次，較前年增加七十萬人次，顯示國際客源持續回流；另根據聯合國觀光組織（UN Tourism）最新統計，台灣國際觀光收入排名已升至全球第卅六名，顯示鎖定高產值客群、提升消費深度的策略已逐步發揮效果。

觀光署強調，不以人次數為單一目標，將繼續強化台灣多樣旅遊型態及景點塑造，期待拉長國際旅客在台停留天數、增加重遊率來提升台灣觀光體驗。

民航局 觀光署 國旅

延伸閱讀

東北角管理處新公務船首航 投入宜蘭海上服務

2台灣人搭乘直升機阿蘇失聯 觀光署：尚未獲通報

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台旅客 觀光署說話了

觀光署公布春節訂房統計 嘉義市平均55.91%居全台之冠

相關新聞

航空運量有望創新高 外籍客回溫慢

航空市場持續升溫，去年全年運量達五八三三萬人次，逼近疫情前五九九二萬人次，今年預估可達六二○○萬人次，創下歷史新高。然而...

旅行社：台灣房價高 景點普 應發展特殊島嶼觀光

去年航空全年客運量逼近疫情前五九九二萬人次，但來台國際客數卻不見明顯增加。旅遊業者直言，台灣房價過高、景點普通，無法吸引...

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 這日前北東濕冷

強烈大陸冷氣團持續影響，明晚至後天清晨最冷，低溫下探10度，中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團持續影響到周五，周...

健康主題館／多喝水吃蔬菜 改善便祕6祕訣

排便最好能一天一次，若每次排便間隔時間超過三天、解出的便又乾又硬，即是「便祕」。雖然便祕不會構成生命威脅，但足以影響心情...

流感流行期要來了 春節達高峰

冬季流感上升，疾管署公布今年第二周類流感門急診就診計十萬四三四八人次，較前一周上升百分之十一點九，近期呈上升趨勢。疾管署...

本勞加薪才能聘移工 旅宿業憂不公

「跨國勞動力精進方案」今年上路，首度開放讓旅宿業從海外直接引進外國技術人力，但前提必須先替一名最低薪的本國籍員工加薪兩千...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。