航空運量有望創新高 外籍客回溫慢

航空市場持續升溫，去年全年運量達五八三三萬人次，逼近疫情前五九九二萬人次，今年預估可達六二○○萬人次，創下歷史新高。然而根據觀光署統計，截至去年十一月底，來台旅客僅七六二萬多人次，顯示台灣航空市場雖然熱門，絕大多數卻都是載台灣人進出境，外籍旅客則顯得回溫龜速。

民航局昨舉辦七十九周年局慶。民航局長何淑萍表示，冬季班表國際線飛航一○七個航點，航班數已攀升至每周平均二九八一班，相較前期夏季班表每周多出一二四班，並正式超越二○一九年疫情前的每周二九五七班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

根據民航局統計，目前台灣每周飛日本八百多班、南韓五百多班，其中台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越二○一九年疫情前。其中，以中東恢復比率最多，達百分之二一四，北美恢復百分之一四○次之，日韓則恢復百分之一二五；港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復百分之八十久、百分之五十一。

何淑萍說，去年全年運量五八三三萬人次，已逼近疫情前五九九二萬人次水準，評估今年運量可望在此基礎上往上推升，突破疫情前數字，達到六二○○萬人次。

不過觀光署統計，去年截至十一月止，來台旅客僅七六二萬餘人次，全年預估約八五六萬人次，反觀出國旅客則高達一七三八萬人次，出入境逆差近千萬人次。

若和疫情前相比，二○一九年同期，來台旅客則有高達一○七二萬餘人次，顯示從二○二二年疫後國門開放至今三年多，來台國際客僅恢復約七成水準。

交通部觀光署表示，去年來台旅客初估約八五六萬人次，較前年增加七十萬人次，顯示國際客源持續回流；另根據聯合國觀光組織（UN Tourism）最新統計，台灣國際觀光收入排名已升至全球第卅六名，顯示鎖定高產值客群、提升消費深度的策略已逐步發揮效果。

觀光署強調，不以人次數為單一目標，將繼續強化台灣多樣旅遊型態及景點塑造，期待拉長國際旅客在台停留天數、增加重遊率來提升台灣觀光體驗。