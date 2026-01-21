聽新聞
0:00 / 0:00

2月徵文主題 難忘的團圓飯

聯合報／ 本報訊

圍爐、備年菜，一桌熱氣蒸騰的飯菜，承載著一整年的思念與牽掛。哪一頓團圓飯，讓你至今難以忘懷？是過去某年笑聲不斷的圍爐時光，還是今年正在期待、用心計畫的一次相聚？飯桌上的一道菜、一句話，或一個眼神，是否都藏著溫暖的故事？歡迎來信分享屬於你的「難忘的團圓飯」。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，2月10日截稿。因應春節提前作業，及早來稿，優先採用。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

延伸閱讀

汐止區大同路三段地平整頓 機車停車場重新開放

寒冬不孤單！企業志工攜基金會伴桃園獨居長輩溫馨圍爐

隔代教養奶奶走進圍爐桌 芥菜種會陪伴脆弱家庭迎新年

2300萬戶政個資遭外洩...他想換身分證字號遭拒 法院判戶政事務所輸了

相關新聞

航空運量有望創新高 外籍客回溫慢

航空市場持續升溫，去年全年運量達五八三三萬人次，逼近疫情前五九九二萬人次，今年預估可達六二○○萬人次，創下歷史新高。然而...

旅行社：台灣房價高 景點普 應發展特殊島嶼觀光

去年航空全年客運量逼近疫情前五九九二萬人次，但來台國際客數卻不見明顯增加。旅遊業者直言，台灣房價過高、景點普通，無法吸引...

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 這日前北東濕冷

強烈大陸冷氣團持續影響，明晚至後天清晨最冷，低溫下探10度，中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團持續影響到周五，周...

健康主題館／多喝水吃蔬菜 改善便祕6祕訣

排便最好能一天一次，若每次排便間隔時間超過三天、解出的便又乾又硬，即是「便祕」。雖然便祕不會構成生命威脅，但足以影響心情...

流感流行期要來了 春節達高峰

冬季流感上升，疾管署公布今年第二周類流感門急診就診計十萬四三四八人次，較前一周上升百分之十一點九，近期呈上升趨勢。疾管署...

本勞加薪才能聘移工 旅宿業憂不公

「跨國勞動力精進方案」今年上路，首度開放讓旅宿業從海外直接引進外國技術人力，但前提必須先替一名最低薪的本國籍員工加薪兩千...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。