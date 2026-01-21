聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／吃魚好處多多 喚醒晨起味蕾

聯合報／ 文／黛萸（中市潭子）
吃魚好處多多，可提供優質又易消化的蛋白質。圖／黛萸提供
吃魚好處多多，可提供優質又易消化的蛋白質。圖／黛萸提供

老公退休後，我不需起早做早餐，夫妻倆改為1日2食，早午餐及晚餐。

澎湖長大的老公天天要吃魚，否則就是沒「菜色」。因此一早到傳統市場採買當天做飯的食材，兩個人吃也不能馬虎，畢竟50歲以後肌少症與骨質疏鬆症容易找上門，早餐以增肌、高鈣、高纖、好油與原型碳水為主。

烤箱烤著兩條鯖魚，烤到魚皮「赤赤」、油脂溢出後香氣誘人，空氣中滿是海洋的味道，湯鍋裡是柴魚味噌豆腐湯，再炒個冬季最好吃的高麗菜，醬燒黑木耳與黑胡椒炒豆芽，三樣青菜炒好裝碟，10點早飯開動。

自從疫情開始，家中吃飯已是1人1盤，像定食般的擺盤，非關儀式，只是習慣。一邊吃早餐一邊看聯合報是日常，身體的營養補足了，精神食糧也達標，沒有時間壓力，吃著手作的美味早餐，腦補方塊字傳遞的各類資訊，窗外藍天白雲暖陽高照，真是人間好時節。吃完早餐、喝上老公手沖的一杯耶加雪非，生活既簡單又美好。

吃魚好處多多，Omega-3除了守護心血管健康，且可延緩腦部衰退；EPA能改善眼睛血液循環、DHA則能保護黃斑部，可緩解乾眼、保護視力與皮膚，而且是優質又易消化的蛋白質，更符合現代「增肌減脂」的健康飲食標準。於是鯖魚、秋刀魚、竹莢魚與午仔魚天天游進我的廚房，讓大海的味道喚醒晨起的味蕾。

早餐 吃魚 黑木耳 蛋白質 肌少症

延伸閱讀

北海道道東必吃限定美食　甜味與鮮味交織的究極味蕾體驗

皮蛋、茶葉蛋、臭豆腐神還原！怪口味零食攻佔貨架 邀你挑戰味蕾極限

「日本食材像海洋垃圾」法國人嘗鮮衝擊味蕾 1年後才體會美味

開賣日曝光！多力多滋「皮蛋口味」邪惡登場 網笑：坐等勇者開箱

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 這日前北東濕冷

強烈大陸冷氣團持續影響，明晚至後天清晨最冷，低溫下探10度，中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團持續影響到周五，周...

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，傳出因機務問題取消，有旅客表示，因航班取消，只能在機場大廳等待安排飯店。對此，...

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

過去台電的施工停電通知單常被民眾反應「字太小、排版擠」，混在信箱裡很容易被忽略，甚至有人誤以為是垃圾廣告或催繳...

新春小物亮相！高雄小提燈致敬「超人」 嘉義推錢母「好馬吉」

高雄燈會今年以日本「超人力霸王」當主角，2月7日起在愛河灣展出，市長陳其邁昨天公布元宵節小提燈、新春小紅包也都是同一主題...

四接土汙 環團批台電整治計畫蒙混

基隆市政府公告台電協和電廠為土壤汙染控制場址，明將審查台電提出的應變必要措施計畫、土壤汙染調查及評估計畫。環團昨批台電提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。