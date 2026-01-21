健康你我他／吃魚好處多多 喚醒晨起味蕾

老公退休後，我不需起早做早餐，夫妻倆改為1日2食，早午餐及晚餐。

澎湖長大的老公天天要吃魚，否則就是沒「菜色」。因此一早到傳統市場採買當天做飯的食材，兩個人吃也不能馬虎，畢竟50歲以後肌少症與骨質疏鬆症容易找上門，早餐以增肌、高鈣、高纖、好油與原型碳水為主。

烤箱烤著兩條鯖魚，烤到魚皮「赤赤」、油脂溢出後香氣誘人，空氣中滿是海洋的味道，湯鍋裡是柴魚味噌豆腐湯，再炒個冬季最好吃的高麗菜，醬燒黑木耳與黑胡椒炒豆芽，三樣青菜炒好裝碟，10點早飯開動。

自從疫情開始，家中吃飯已是1人1盤，像定食般的擺盤，非關儀式，只是習慣。一邊吃早餐一邊看聯合報是日常，身體的營養補足了，精神食糧也達標，沒有時間壓力，吃著手作的美味早餐，腦補方塊字傳遞的各類資訊，窗外藍天白雲暖陽高照，真是人間好時節。吃完早餐、喝上老公手沖的一杯耶加雪非，生活既簡單又美好。

吃魚好處多多，Omega-3除了守護心血管健康，且可延緩腦部衰退；EPA能改善眼睛血液循環、DHA則能保護黃斑部，可緩解乾眼、保護視力與皮膚，而且是優質又易消化的蛋白質，更符合現代「增肌減脂」的健康飲食標準。於是鯖魚、秋刀魚、竹莢魚與午仔魚天天游進我的廚房，讓大海的味道喚醒晨起的味蕾。