四接土汙 環團批台電整治計畫蒙混

聯合報／ 記者邱瑞杰李柏澔陳儷方／連線報導
台電四接土壤汙染整治計畫，周四審查會。圖為示意。圖/聯合報系資料照
基隆市政府公告台電協和電廠為土壤汙染控制場址，明將審查台電提出的應變必要措施計畫、土壤汙染調查及評估計畫。環團昨批台電提「草率版」蒙混，籲市府駁回，應依法要求台電提供完整的土壤整治計畫，而協和三、四號機組必須馬上除役才能停止繼續汙染。

環保局長馬仲豪表示，市府會嚴謹審查，盡速還給市民乾淨的土地。

基隆協和電廠爆出土壤遭汙染，一、二號機組區土壤總石油碳氫化合物濃度為四萬二四○○毫克／公斤，超過土壤汙染管制標準四十二點四倍。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，依照土汙法規定，基隆市政府公告協和電廠為土壤汙染控制場址後，台電就應該依法停止一切開發行為，並且提出完整的土壤汙染整治計畫，但台電竟然暗渡陳倉，希望市府能先同意拆除煙囪、已經除役的一、二號機組與部分辦公室，但這其實已經是協和四接先拆後建的實質開發計畫，這種走後門、包藏禍心的做法就是把基隆市民、基隆市府、審查委員當成笨蛋。

馬仲豪說，市府會為市民權益做最嚴格把關，相關會議資訊都會公布在環境部網站。整治完成且經科學驗證，符合管制標準規定，才會公告解除整治場址列管。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，台電迴避土壤汙染場址汙染調查及整治過程法定程序，建議基市府駁回，且審查會議應通知守護外木山行動小組等團體，以利害關係人身分出席。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，早年桃園市政府處理ＲＣＡ土壤及地下水汙染案，「監督小組」有納入ＲＣＡ員工關懷協會、工作傷害受害人協會及附近里民代表，盼基市府比照，也應設資訊公開平台，充分揭露相關資訊。

台電表示，將配合明日基隆市府審查會議，於會中充分說明相關改善計畫，也承諾未來將在環境部及基隆市政府監督下執行土汙改善的工作。

