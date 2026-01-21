新春小物亮相！高雄小提燈致敬「超人」 嘉義推錢母「好馬吉」
高雄燈會今年以日本「超人力霸王」當主角，2月7日起在愛河灣展出，市長陳其邁昨天公布元宵節小提燈、新春小紅包也都是同一主題，全市幼兒園和國小開學後會統一發送小提燈，小紅包本月31日起在各地商圈發送。
陳其邁說，去年花蓮光復鄉洪災中，很多「超人」挺身而出，後來市政府提出「超人力霸王」構想，接洽時日方也覺得這個點子不錯，代表台灣人會在遇到困難時候挺身而出，即使周遭國家有難也一樣。
陳其邁、立委賴瑞隆等人開箱多款新春小物，元宵小提燈是「超人力霸王」的經典人物「初代超人力霸王（鹹蛋超人）」，刻意放大頭部比例，軀幹靈活關節，可以做出站立、直立及飛行等多種英勇姿態；全市小學、幼兒園本學期開學後由學校統一發放；一般民眾2月27日、28日下午4時可至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞。
高雄開運小紅包的主角也是超人力霸王，本月31日起在三鳳中街首發；此外，傳統長型春聯有「躍馬迎福」及「駿騰迎祥」兩款，由高雄師範大學書法教學研究所書法家蔡典成題字，斗方春聯「馬雄好」由青年設計師林士揚操刀，春聯2月2日起於四維及鳳山行政中心、各區公所上班時間發送，另在高雄火車站、小港機場等可自由索取。
另，嘉義城隍廟昨發表「馬年吉祥、超越巔峰」小物，「好馬吉」錢母吊飾正面以金牌獎章為設計主軸、背面變體字強調「馬到成功」，希望讓事業與財運在馬年蓬勃發展，大年初三、初四上午各贈送1500個與信眾結緣。
廟方也首度與插畫家莊信棠合作推出五路財神公仔，包含五路財神及贈送虎爺公仔，1組售價2千元；由台灣檜木打造的放大版好馬吉錢母，限量100個，每個結緣金3千元，廟方預料勢必引起一小波搶買潮。
