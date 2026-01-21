快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

聽新聞
0:00 / 0:00

幸福巴士「撐著走」 盼補助制度化

聯合報／ 記者胡蓬生陳敬丰游振昇林宛諭劉明岩胡瑞玲／連線報導
苗栗縣公館鄉公所去年9月開辦「幸福巴士」取代原有「社區巴士」，周一到周五行駛，年長者和學童是主要客源。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉公所去年9月開辦「幸福巴士」取代原有「社區巴士」，周一到周五行駛，年長者和學童是主要客源。記者胡蓬生／攝影

客運業在偏鄉經營不易紛紛退場，苗栗、彰化、台中等縣市近年改以「幸福巴士」服務鄉親，但經費來源不一，有的獲中央公路局補助挹注，但今年總預算未定添變數，有的採地方自籌或爭取民間捐助。地方普遍反映，中央應建立穩定補助機制，維護偏鄉行的正義。

對此，公路局回應，幸福巴士主管機關為各縣市政府，為協助地方改善公共運輸，公路局已在有限資源下提供相當經費補助，且2026年新版財劃法實施後，中央經費大幅減少，實難以再提供地方更多協助，建議公所不足經費可向縣府爭取挹注。

苗栗縣公館鄉公所、苗栗市公所幸福巴士都採免費搭乘，1年各約編列160萬元經費維持營運。公館鄉公所指出，公館鄉幸福巴士去年9月上路，2路線跨區行經苗栗市南苗市場及數家醫院，公路局按里程數提供經費補貼，鄉公所負擔駕駛薪資及保險，還有油料費、乘客保險、車輛維修等費用。

南庄鄉公所幸福巴士還未獲公路局核定，目前由鄉公所透過墊付案編列550萬元運營，若未來獲核定應可獲公路局補助95％經費，但統籌分配稅款等補助還不明，公所擔心補助額度有變數。鄉長羅春蓮說，南庄鄉財源不寬裕，幸福巴士需付費搭乘。

苗栗縣交通工務處指出，縣內約7成鄉鎮市公所轉型行駛幸福巴士，但除了面臨經費負擔，年輕一輩司機偏向選擇開遊覽車，也有司機難覓困境，希望中央能全面擔起偏鄉交通運輸責任。

台中市交通局指出，和平區梨山與自達2條幸福巴士路線，每年透過公路局公運計畫補助，搭配市府自籌款，今年梨山營運費約675萬元、自達約154萬元，經費尚稱穩定。

彰化縣竹塘、埔心、和美、溪州、永靖等鄉鎮的幸福巴士仰賴中央補助，員林、大城、芳苑則由地方自籌或爭取企業、宮廟捐車與經費，如芳苑鄉今年再獲風電企業贊助20萬元，維持偏鄉接駁。

地方認為，幸福巴士雖然有效填補交通缺口，但財務負擔長期落在基層，仍盼中央建立更穩定、制度化的補助機制，減輕地方壓力，讓偏鄉交通不再年年「撐著走」。

延伸閱讀

苗栗縣警察局長交接 54歲李忠萍走馬上任

北橫明池段邊坡大量土石坍方道路中斷搶修 用路人可走替代道路

公路局補助逾千萬 花蓮吉安濱海單車道1.6公里優化

淡江大橋12處絕美夕照打卡點曝光 主橋塔旁擬設「幸福公鹿」

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 這日前北東濕冷

強烈大陸冷氣團持續影響，明晚至後天清晨最冷，低溫下探10度，中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團持續影響到周五，周...

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，傳出因機務問題取消，有旅客表示，因航班取消，只能在機場大廳等待安排飯店。對此，...

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

過去台電的施工停電通知單常被民眾反應「字太小、排版擠」，混在信箱裡很容易被忽略，甚至有人誤以為是垃圾廣告或催繳...

土方之亂延燒…營建廢土進農地？ 環團：不容退讓

土方之亂持續延燒，內政部近期傳出擬有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行農地改良，引發環團、農民不滿。環保團體昨共同發...

【2026 年節送禮】南北貨專家「滋立 Zily」年禮升級！ 燕窩橫掃國際三冠王　官網滿五千折五百搶市

世界級食材到位　重新定義頂級年味 迎戰 2026 農曆春節，以精準選品著稱的南北貨專家「滋立 Zily」，今年以「食材實力」取代浮誇包裝，集結多項國際認證與世界級得獎食材，打造真正送得安心、吃得放心

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。