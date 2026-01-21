幸福巴士「撐著走」 盼補助制度化

客運業在偏鄉經營不易紛紛退場，苗栗、彰化、台中等縣市近年改以「幸福巴士」服務鄉親，但經費來源不一，有的獲中央公路局補助挹注，但今年總預算未定添變數，有的採地方自籌或爭取民間捐助。地方普遍反映，中央應建立穩定補助機制，維護偏鄉行的正義。

對此，公路局回應，幸福巴士主管機關為各縣市政府，為協助地方改善公共運輸，公路局已在有限資源下提供相當經費補助，且2026年新版財劃法實施後，中央經費大幅減少，實難以再提供地方更多協助，建議公所不足經費可向縣府爭取挹注。

苗栗縣公館鄉公所、苗栗市公所幸福巴士都採免費搭乘，1年各約編列160萬元經費維持營運。公館鄉公所指出，公館鄉幸福巴士去年9月上路，2路線跨區行經苗栗市南苗市場及數家醫院，公路局按里程數提供經費補貼，鄉公所負擔駕駛薪資及保險，還有油料費、乘客保險、車輛維修等費用。

南庄鄉公所幸福巴士還未獲公路局核定，目前由鄉公所透過墊付案編列550萬元運營，若未來獲核定應可獲公路局補助95％經費，但統籌分配稅款等補助還不明，公所擔心補助額度有變數。鄉長羅春蓮說，南庄鄉財源不寬裕，幸福巴士需付費搭乘。

苗栗縣交通工務處指出，縣內約7成鄉鎮市公所轉型行駛幸福巴士，但除了面臨經費負擔，年輕一輩司機偏向選擇開遊覽車，也有司機難覓困境，希望中央能全面擔起偏鄉交通運輸責任。

台中市交通局指出，和平區梨山與自達2條幸福巴士路線，每年透過公路局公運計畫補助，搭配市府自籌款，今年梨山營運費約675萬元、自達約154萬元，經費尚稱穩定。

彰化縣竹塘、埔心、和美、溪州、永靖等鄉鎮的幸福巴士仰賴中央補助，員林、大城、芳苑則由地方自籌或爭取企業、宮廟捐車與經費，如芳苑鄉今年再獲風電企業贊助20萬元，維持偏鄉接駁。

地方認為，幸福巴士雖然有效填補交通缺口，但財務負擔長期落在基層，仍盼中央建立更穩定、制度化的補助機制，減輕地方壓力，讓偏鄉交通不再年年「撐著走」。