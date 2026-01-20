強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 這日前北東濕冷
強烈大陸冷氣團持續影響，明晚至後天清晨最冷，低溫下探10度，中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團持續影響到周五，周末逐漸回溫，但受輻射冷卻影響，早溫仍寒冷，中南部需留意日夜溫差大。
林定宜說，明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，並持續影響到周五（23日），中部以北、東北部、東半部整天寒冷，最冷時間點落在周三晚間至周四清晨（21、22日），西半部、東北部低溫10至12度，花東14、15度。
周六、周日（24、25日）逐漸回溫，但受輻射冷卻影響，早溫感受寒冷，中南部則需留意日夜溫差大。
降雨部分，林定宜指出，隨著華南中層水氣移入，周四（22日）前台灣附近水氣較多，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨時間較長，且有局部較大雨勢，桃園以北降雨明顯，新竹、花蓮有局部短暫降雨，苗栗、台東也有零星短暫降雨，周五後降雨趨緩。
周六、周日環境風場轉為東至東南風，迎風面仍有局部短暫降雨，下周一（26日）天氣穩定，各地為多雲到晴的好天氣，僅東半部有零星短暫降雨；但下周二（27日）又有東北季風增強，北部、東半部有局部短暫降雨，其他地區為多雲到區。
另外，林定宜提及，明天至周五（21至23日）3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪機率。
