快訊

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 22日前水氣較多

邊荷律曝「有好好吃飯」影片 喪父暫離台灣：需要時間再多難過一下

今彩539第115017期 頭獎槓龜

中央社／ 台北20日電

今彩539第115017期開獎，中獎號碼23、19、25、16、34；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎143注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼347，壹獎86注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼8505，壹獎21注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

延伸閱讀

財神爺人呢？威力彩頭獎連23槓 下期獎金上看5.7億

財神降臨！大樂透頭獎1.1億元一注獨得 開在「這縣市」

今彩539頭獎幸運得主逾期仍未現身 台彩：獎金充公

沒經驗就沒工作？海歸碩士狂投80封履歷全槓龜 薪水砍半仍碰壁

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 這日前北東濕冷

強烈大陸冷氣團持續影響，明晚至後天清晨最冷，低溫下探10度，中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團持續影響到周五，周...

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，傳出因機務問題取消，有旅客表示，因航班取消，只能在機場大廳等待安排飯店。對此，...

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

過去台電的施工停電通知單常被民眾反應「字太小、排版擠」，混在信箱裡很容易被忽略，甚至有人誤以為是垃圾廣告或催繳...

朱宗慶打擊樂團東歐巡演 受邀兩個藝術節壓軸

朱宗慶打擊樂團今晚出發，受邀參加克羅埃西亞國際打擊樂節（IPEW）與斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節演出，兩個藝術節...

冷氣團來襲全台濕冷！北部全天僅10至15度 最冷時間點曝光

氣象署發布低溫特報，今晚至明天竹苗以北等7縣市，防持續10度或以下低溫；22日前全天濕冷，最冷時間點為明晚至22日清晨，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。