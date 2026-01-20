朱宗慶打擊樂團東歐巡演 受邀兩個藝術節壓軸

朱宗慶打擊樂團今晚出發，受邀參加克羅埃西亞國際打擊樂節（IPEW）與斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節演出，兩個藝術節都將朱團列為壓軸閉幕演出，對樂團具指標性意義。

朱宗慶打擊樂團將於1月24日在克羅埃西亞國際打擊樂節（IPEW）登台，隔日1月25日則於斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節獻藝。兩國都是朱團首次造訪之地。這次帶去的都是經典曲目包括「超越彎折」、「射日」、「探」、「菜市仔」等等。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶在臉書上表示，40週年音樂會「X：面對世界的力量」於北中南四場才剛落幕，樂團只休息一天，今天就展開2026年首度國際巡演，「這次演出之後，朱團的演出足跡將遍及全球37國。」朱宗慶說，樂團以「連結世界藝術社群、深化文化交流」作為新階段的國際布局，勇敢向前。

朱宗慶這一趟巡演無法隨團出國，今天仍到機場送行，「看著團員們士氣高昂、互相打氣，我心裡很踏實，也很感動，因為我知道，他們會把朱團的專業、熱情與溫度，再一次帶到世界的舞台上。」

克羅埃西亞國際打擊樂節（International Percussion Ensemble Week, IPEW）自2002年起，每年在克羅埃西亞的別洛瓦爾（Bjelovar）舉行，是該國一年一度的擊樂盛事，除了演出之外，更安排眾多大師班與講座，連結並凝聚國內外擊樂社群。

斯洛維尼亞的BUMfest國際打擊樂節（BUMfest International Percussion Groups Festival），則是創辦於2007年，是該國唯一一個以擊樂為主題的音樂節與國際打擊樂交流平台，吸引眾多東歐擊樂家參與，舉辦城市扎萊茨（Žalec）也因此成為斯洛維尼亞的擊樂中心。

