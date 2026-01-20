快訊

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 22日前水氣較多

邊荷律曝「有好好吃飯」影片 喪父暫離台灣：需要時間再多難過一下

朱宗慶打擊樂團東歐巡演 受邀兩個藝術節壓軸

中央社／ 台北20日電
朱宗慶打擊樂團即將展開東歐巡演，20日晚間搭機啟程，將在克羅埃西亞國際打擊樂節（IPEW）與斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節演出。圖／朱宗慶打擊樂團提供（中央社）
朱宗慶打擊樂團即將展開東歐巡演，20日晚間搭機啟程，將在克羅埃西亞國際打擊樂節（IPEW）與斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節演出。圖／朱宗慶打擊樂團提供（中央社）

朱宗慶打擊樂團今晚出發，受邀參加克羅埃西亞國際打擊樂節（IPEW）與斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節演出，兩個藝術節都將朱團列為壓軸閉幕演出，對樂團具指標性意義。

朱宗慶打擊樂團將於1月24日在克羅埃西亞國際打擊樂節（IPEW）登台，隔日1月25日則於斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節獻藝。兩國都是朱團首次造訪之地。這次帶去的都是經典曲目包括「超越彎折」、「射日」、「探」、「菜市仔」等等。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶在臉書上表示，40週年音樂會「X：面對世界的力量」於北中南四場才剛落幕，樂團只休息一天，今天就展開2026年首度國際巡演，「這次演出之後，朱團的演出足跡將遍及全球37國。」朱宗慶說，樂團以「連結世界藝術社群、深化文化交流」作為新階段的國際布局，勇敢向前。

朱宗慶這一趟巡演無法隨團出國，今天仍到機場送行，「看著團員們士氣高昂、互相打氣，我心裡很踏實，也很感動，因為我知道，他們會把朱團的專業、熱情與溫度，再一次帶到世界的舞台上。」

克羅埃西亞國際打擊樂節（International Percussion Ensemble Week, IPEW）自2002年起，每年在克羅埃西亞的別洛瓦爾（Bjelovar）舉行，是該國一年一度的擊樂盛事，除了演出之外，更安排眾多大師班與講座，連結並凝聚國內外擊樂社群。

斯洛維尼亞的BUMfest國際打擊樂節（BUMfest International Percussion Groups Festival），則是創辦於2007年，是該國唯一一個以擊樂為主題的音樂節與國際打擊樂交流平台，吸引眾多東歐擊樂家參與，舉辦城市扎萊茨（Žalec）也因此成為斯洛維尼亞的擊樂中心。

知名歌手羅大佑（右）攜手音樂總監朱敬然（左）推出「四季戀紅交響宴」音樂會，將以東西方器樂交融的原聲編制，帶領聽眾展開一場跨越古典與流行的心靈旅程。中央社
知名歌手羅大佑（右）攜手音樂總監朱敬然（左）推出「四季戀紅交響宴」音樂會，將以東西方器樂交融的原聲編制，帶領聽眾展開一場跨越古典與流行的心靈旅程。中央社

克羅埃西亞 朱宗慶 樂團

延伸閱讀

缺乏文化敏感 澳洲藝術節禁巴裔作家參展遭抵制

影／朱宗慶打擊樂團40周年慶生 人事布局新氣象

第8屆公視董事選任未達法定人數 李遠表達遺憾

第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 這日前北東濕冷

強烈大陸冷氣團持續影響，明晚至後天清晨最冷，低溫下探10度，中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團持續影響到周五，周...

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，傳出因機務問題取消，有旅客表示，因航班取消，只能在機場大廳等待安排飯店。對此，...

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

過去台電的施工停電通知單常被民眾反應「字太小、排版擠」，混在信箱裡很容易被忽略，甚至有人誤以為是垃圾廣告或催繳...

朱宗慶打擊樂團東歐巡演 受邀兩個藝術節壓軸

朱宗慶打擊樂團今晚出發，受邀參加克羅埃西亞國際打擊樂節（IPEW）與斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節演出，兩個藝術節...

冷氣團來襲全台濕冷！北部全天僅10至15度 最冷時間點曝光

氣象署發布低溫特報，今晚至明天竹苗以北等7縣市，防持續10度或以下低溫；22日前全天濕冷，最冷時間點為明晚至22日清晨，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。