快訊

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 22日前水氣較多

邊荷律曝「有好好吃飯」影片 喪父暫離台灣：需要時間再多難過一下

羅大佑組春龍交響樂團 挑戰演奏衛武營管風琴

中央社／ 台北20日電

縱橫樂壇數十載，歌手羅大佑在音樂上持續求新求變，自組春龍交響樂團，讓流行音樂有更多古典韻味與空間，他也將登上衛武營開唱，並演奏管風琴，為音樂帶來更多聲響震撼。

羅大佑今天接受媒體訪問時表示，這種融合流行音樂與古典配器的構想，來自2023年10月屏東演藝廳「黑膠時代曲」的演出邀請；當時他為了呈現音樂廳的真實音響，決定要以不插電的「原聲」（acoustic）方式演出，反應熱烈，延長了流行音樂的質感，這讓羅大佑與音樂團隊對於混搭風格充滿高度興趣。

羅大佑表示，春龍交響樂團以搖滾領域的鼓、吉他、貝斯，古典領域的鋼琴、弦樂四重奏，國樂領域的笙、笛、揚琴，以及歌唱領域的四位聲樂和聲，總共16名專業樂手、演奏家，成為能發揮流行音樂交響化的最佳組成，「樂手們各自有獨奏的部分，也可以跟其他樂器唱和，這也讓我的音樂演出有了新的生命。」

他說，希望透過自己的音樂演出，給下一代音樂人更多親上舞台的機會，「台灣有太多很出色的音樂人，他們充滿天分，勇於嘗試，如果無法跟韓團的視覺效果拚搏，何不回到我們擅長的音樂，讓這些透過時間淬鍊的樂音擁有更多時代的風景。」

羅大佑表示，每次上台前3分鐘，他都會跟樂手們說說話、打氣鼓勵，「我常說是樂器選擇了我們，不是我們選擇樂器，所以我們要互相效忠。」

羅大佑透露，他已經好幾年重拾鋼琴練習，現場也毫不猶豫演奏多首蕭邦樂曲，聽得出勤奮之心，「蕭邦的音樂寫得之好，和弦之漂亮，真的很值得學習。」

即將推出的「四季戀紅交響宴」音樂會，羅大佑以7個樂章，串起百餘年來的華語音樂金曲。他說，大家喜歡的經典都有收錄，「7大樂章就像是散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感，整場演出沒有中場休息，一氣呵成。」他也對管風琴的聲響非常折服，相信也會為演出帶來壯闊情境。

羅大佑表示，今天正是24節氣的「大寒」，「四季的運行如果失序，地球終將毀滅，我希望以四季象徵地球循環與內在韻律，喚起眾人內在最原始的純真與生命的韌性。」

音樂會將於3月7到8日在台中國家歌劇院大劇院、4月3到4日在高雄衛武營音樂廳舉行，4月18日也將挑戰紐約卡內基音樂廳。

音樂會 羅大佑 交響樂團 衛武營

延伸閱讀

從松樹綠到冰川暈染的漸層色調 Alpine Eagle面盤刻畫阿爾卑斯山之美

首席指揮沙尼最後任期 鹿特丹愛樂三訪衛武營

蕭邦大賽銅牌、馬祖卡獎加身！劉珒Kate Liu 2026載譽重返臺灣

羅大佑攜手「春龍交響樂團」開唱　四季戀紅交響宴巡迴台中、高雄登場

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 這日前北東濕冷

強烈大陸冷氣團持續影響，明晚至後天清晨最冷，低溫下探10度，中央氣象署預報員林定宜表示，強烈大陸冷氣團持續影響到周五，周...

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，傳出因機務問題取消，有旅客表示，因航班取消，只能在機場大廳等待安排飯店。對此，...

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

過去台電的施工停電通知單常被民眾反應「字太小、排版擠」，混在信箱裡很容易被忽略，甚至有人誤以為是垃圾廣告或催繳...

朱宗慶打擊樂團東歐巡演 受邀兩個藝術節壓軸

朱宗慶打擊樂團今晚出發，受邀參加克羅埃西亞國際打擊樂節（IPEW）與斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節演出，兩個藝術節...

冷氣團來襲全台濕冷！北部全天僅10至15度 最冷時間點曝光

氣象署發布低溫特報，今晚至明天竹苗以北等7縣市，防持續10度或以下低溫；22日前全天濕冷，最冷時間點為明晚至22日清晨，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。