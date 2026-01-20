快訊

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

台積電鉅額交易驚見20張1822元「仙人指路」 台股動能上看32142點

星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，因航機系統訊號異常取消，於明天增派加班機疏運旅客返台。星宇航空示意圖。聯合報系資料照
星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，因航機系統訊號異常取消，於明天增派加班機疏運旅客返台。星宇航空示意圖。聯合報系資料照

星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，傳出因機務問題取消，有旅客表示，因航班取消，只能在機場大廳等待安排飯店。對此，星宇航空指出，因航機系統訊號異常，依程序進行停機檢修，於明天增派加班機疏運旅客返台。

星宇航空表示，今（20日）JX307神戶飛往台中航班，因航機系統訊號異常，依標準作業程序進行停機檢修。經評估維修所需時間較長，為顧及旅客行程及權益，將依旅客意願協助簽轉他航或安排住宿，並於明（21日）增派加班機JX1307疏運旅客返台，對於造成旅客不便，深感抱歉。

星宇 航班

延伸閱讀

星宇航空首航鳳凰城 未來規劃將以A350-1000營運

影／星宇北美第5航點鳳凰城開航 K董親駕首航班機

星宇航空開航5年 獲選2026全球最安全航空公司第11名

星宇發1個月年終獎金使員工炸鍋 薪資平台揭真實平均年薪

相關新聞

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

愈晚愈冷！「7縣市」低溫特報10度以下 凍到明晚

愈晚愈冷！中央氣象署下午16時34分針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等7縣市發布低溫特報，恐1...

星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，傳出因機務問題取消，有旅客表示，因航班取消，只能在機場大廳等待安排飯店。對此，...

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

過去台電的施工停電通知單常被民眾反應「字太小、排版擠」，混在信箱裡很容易被忽略，甚至有人誤以為是垃圾廣告或催繳...

日去年爆發「蘋果病」今年降溫 3類人染B19病毒需注意...釀心肌炎恐致死

台中市1名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達1個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救2天仍...

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。