星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

星宇航空今一架神戶飛往台中JX307航班，傳出因機務問題取消，有旅客表示，因航班取消，只能在機場大廳等待安排飯店。對此，星宇航空指出，因航機系統訊號異常，依程序進行停機檢修，於明天增派加班機疏運旅客返台。

星宇航空表示，今（20日）JX307神戶飛往台中航班，因航機系統訊號異常，依標準作業程序進行停機檢修。經評估維修所需時間較長，為顧及旅客行程及權益，將依旅客意願協助簽轉他航或安排住宿，並於明（21日）增派加班機JX1307疏運旅客返台，對於造成旅客不便，深感抱歉。