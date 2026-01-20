新想打造國際IP展運站 「西門地下市」正式開幕

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
西門地下市正式開幕。記者陳昱翔／攝影
看準每日進出西門捷運站13萬人次的龐大人流，與其背後的軌道經濟潛力，IP廠新想 DayDreamer 20日宣布「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」( 下稱「西門地下市」 )正式開幕。「西門地下市」首創以策展思維取代傳統櫃位招商，直接引進國際指標IP，將過去傳統的交通節點，進化為集結動漫、二次元、潮流文化與K-POP的國際IP轉運站，重塑西門站商業價值。

解決傳統商場坪效痛點，新想 DayDreamer 建構風格聚落

致力於實現IP多角化經營的新想DayDreamer執行長周上閔指出，「台灣不缺百貨公司，但缺一個能讓年輕人歸屬的風格聚落。「西門地下市」對我們的意義在於填補這塊市場缺口，讓臺北的城市風格更加完整」。 對此，更大膽打破傳統商場追求坪效的舊有框架，規劃每月配合新番動畫或偶像回歸的策展邏輯，持續創造人流回訪誘因，重塑西門站商業價值。

西門地下市數位市民系統APP 將場域轉化為風格認同

新想DayDreamer預計將於二月上旬，於「西門地下市」率先試行數位市民系統APP。目的在於打破傳統商場集點模式，透過首波指標店鋪的示範，不僅是數位化的行銷工具，透過精準的內容推播，粉絲能即時掌握各類K-POP、二次元或潮流文化的最新情報，未來，將成為跨場域的流量中樞，藉由消費數據集點獲取限定活動的優先權，為Ｚ世代消費者重構具備「風格認同感」的專屬生態圈。

展望未來將孵化本土潛力股 輸出台灣軟實力

新想DayDreamer過去已在台灣驗證跨國 IP 落地的成功商業模式，未來更將「西門地下市」視為集團走向國際的核心展示案例，周上閔強調，IP 能跨越文化與地域藩籬，是連結全球粉絲的最佳語言。不僅要將世界帶進台灣，更要將台灣帶向世界。現已計畫將這套包含策展思維、複合式業態的方式，複製到國際市場。讓「西門地下市」成為台灣原創實現 IP 多角化經營的旗艦範本，證明台灣具備城市級商業解決方案的軟實力，為城市品牌的國際能見度打響名號。

