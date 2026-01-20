聽新聞
土方之亂 營造業公會理事長陳煌銘：全台百分百都工地受到影響
針對國土署推動「營建剩餘土方全流向管理政策」，台灣區綜合營造業同業公會今日召開記者會。理事長陳煌銘表示，目前全台受到影響的營建工地是「百分之百」。希望政府能跨部會重新檢視政策。
陳煌銘表示，包括公共工程百分之百、一般工程至少九成的土方都是有價值的，應該討論要怎麼樣去活用這些資產，而不是當作廢棄物來處理。現在新制上路，導致土方去化困難，公共工程因此停工，處理費也從過去每立方公尺不到新台幣一百元，暴增至三千元以上。他解釋，雖然土方費用占整體營造比重不高，但卻會影響整體進度。
陳煌銘指出，公會認同內政部國土署的相關改善方向，但在最終去化場域、法制基礎與跨部會協調機制尚未到位前，即全面啟動「全流向管制」，等同將制度風險直接轉嫁至第一線工地，顯示政策「有窒礙難行之處」。
陳銘煌也坦言，去年有拜託政府暫緩實施但未果，1月13日公會去函給國土署，希望能暫緩相關措施，也提出多項具體建議，認為短期管理措施雖有其必要性，但更關鍵的是補齊長期結構問題，包括去化場不足與法規制度缺失。陳煌銘呼籲，政策應暫緩執行，並由行政院層級建立跨部會溝通機制，召集經濟部、國土署等相關單位，共同研商土方去化的制度與實務作法。
