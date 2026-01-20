台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班。聯合報系資料照
因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班。聯合報系資料照

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號列車，32班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加6.7%。

台鐵指出，115年春節疏運期間（2月12日至2月23日)，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

台鐵表示，加開列車將於1月23日凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

115年春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車）。圖／台鐵提供
西線對號列車。圖／台鐵提供
東線對號列車。圖／台鐵提供
西部幹線EMU3000型列車限量發售無座位班次。圖／台鐵提供
西部幹線EMU3000型列車限量發售無座位班次。圖／台鐵提供
西線對號列車。圖／台鐵提供
東線對號列車。圖／台鐵提供
西部幹線EMU3000型列車限量發售無座位班次。圖／台鐵提供
西部幹線EMU3000型列車限量發售無座位班次。圖／台鐵提供
