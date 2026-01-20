快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

近日氣溫驟降…國家公園署：登山應警覺高山症與低溫濕滑

中央社／ 台北20日電
登山示意圖。圖／AI生成
登山示意圖。圖／AI生成

內政部國家公園署今天說，東北季風增強，氣溫驟降，前往高山地區活動民眾，除注意低溫、濕滑等環境風險外，也請警覺高山症，遵守「逐步上升、適度休息」原則。

雪霸園區於去年12月20日降下入冬初雪，雪山西稜線接連發生山難。去年12月26日匹匹達山林姓山友失溫昏迷，27日在博可爾草原的田姓山友失溫無力、無呼吸心跳，2人皆罹難。此外，今年1月，雪霸國家公園轄區的品田山有1人失足墜谷，造成輕微擦傷與右腳踝扭傷。

國家公園署今天透過新聞稿表示，交通部中央氣象署預報，東北季風增強，將有強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫明顯下降，清晨及夜間溫差變化大，空曠地區及山區體感溫度可能更低，從事登山、健行、賞景及戶外活動時，務必加強禦寒、防雨與行程安全規劃。

國家公園署說，前往高山地區，除應注意低溫、濕滑等風險外，也請警覺高山症，遵守「逐步上升、適度休息」原則，避免短時間內快速上升高度；若出現頭痛、噁心、嘔吐、暈眩或疲倦等不適症狀，應立即停止活動並下降高度，必要時尋求協助。

國家公園署表示，至於從事海岸活動、垂釣、戲水或其他水域遊憩民眾，也須特別留意強陣風、長浪及寒風危險，請避免進入風浪過大或未開放水域，穿著防風保暖衣物與救生裝備，與同伴保持聯繫，以確保自身安全。

國家公園署提醒，進入國家公園時，請勿任意生火、攀折植物、丟棄垃圾或干擾野生動物；另外，中南部近日降雨較少，山區十分乾燥，請務必注意山林防火。

國家公園 東北季風 低溫 雪霸 山友 高山症

延伸閱讀

大陸登山客又違規爬富士山叫救援 日本民眾火大籲嚴懲

台東藍湖登山女摔傷 空勤直升機搶命救援

感謝守護「抹茶山」！ 噶瑪蘭山岳協會認養人氣超夯聖母登山步道

谷關七雄登山熱門 去年受理41件山域事故…迷路、受傷為主

相關新聞

台鐵春節疏運再加開52班車 西部幹線EMU3000限量販售無座位班次

因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司宣布，2月12日至2月23日全線再加開各級列車52班，其中20班為東線對號...

愈晚愈冷！「7縣市」低溫特報10度以下 凍到明晚

愈晚愈冷！中央氣象署下午16時34分針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等7縣市發布低溫特報，恐1...

日去年爆發「蘋果病」今年降溫 3類人染B19病毒需注意...釀心肌炎恐致死

台中市1名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達1個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救2天仍...

流感就醫人次破10萬 疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

冬季流感上升，疾管署今公布今年第2周類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1周上升11.9%，近期呈上升趨勢。疾管署...

懶人包／B19病毒不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

台中市一名11歲女童近日出現感冒、咳嗽等症狀長達一個月，11日外出時，突然在車內大叫一聲後昏迷，女童裝上葉克膜搶救兩天，...

近日氣溫驟降…國家公園署：登山應警覺高山症與低溫濕滑

內政部國家公園署今天說，東北季風增強，氣溫驟降，前往高山地區活動民眾，除注意低溫、濕滑等環境風險外，也請警覺高山症，遵守...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。